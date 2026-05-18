Moria Casán reveló qué famoso le escribió "muy tarde" y sorprendió a todos

En una charla que tuvo de todo menos aburrimiento, Moria Casán recibió a Adrián Suar en su programa matutino. La One no perdió el tiempo y le pasó factura al gerente de eltrece por no haberla convocado antes para trabajar juntos.

Fiel a su estilo picante, la conductora lanzó el primer dardo al recordar los inicios de su colaboración en el cine. Ella le dijo de forma directa que "A mí me llamaste un poco tarde. Tenías miedo de que con mi luz te opacara. Un poco más y me voy del planeta". Suar, lejos de achicarse, aceptó el juego y le contestó que "Es verdad, porque somos los dos mucha luz… Pero qué lindo fue el encuentro. Cuando te llamé para hacer la película ( Yo, Narciso ), decía: 'Ojalá que me diga que sí'".

La complicidad entre ambos se notó en cada tramo de la entrevista realizada en La Mañana de Moria. Casán recordó cómo fue el momento exacto en que el productor la buscó para su película. Según ella, "No es que me llamaste, fue un imperativo. Me dijiste: 'Nosotros ya escribimos algo para vos, no me podés decir que no'. Y yo dije: 'Bueno, divino'. Te agradezco… La pasamos bomba".

Además de repasar anécdotas, hablaron sobre el presente de la diva en la pantalla chica. Moria se siente en un gran momento profesional y aseguró que "Todo el mundo me dice que este es mi prime, sobre todo en la tele. Hice tantas cosas, de tarde y de noche, pero ahora hay un redescubrimiento". En ese sentido, sorprendió a su invitado con una frase fiel a su lengua karateca al decirle que "Para vos fui virgen, bebé… porque me pediste para la mañana".

Adrián Suar se mostró muy agradecido por el desempeño de la conductora en la nueva grilla del canal. El productor confesó que "Yo tenía miedo de que te despertaras. Te agradezco la buena energía porque le diste a la mañana de eltrece algo tan lindo". El encuentro sirvió como previa para el próximo gran paso del actor en las tablas.