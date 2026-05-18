El Skatepark Olímpico de Pocito fue el escenario de una nueva edición del Jelly Jam – San Juan 2026. Este domingo 17 de mayo, el predio se transformó en el epicentro de la cultura urbana provincial, reuniendo a deportistas, artistas y familias en una propuesta organizada por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, con el apoyo del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano y el Centro Cultural Conte Grand.

La jornada incluyó exhibiciones y competencias de roller freestyle, quadskate, skateboarding y BMX freestyle. Más allá de la destreza técnica de los jóvenes atletas, el evento se consolidó como un espacio recreativo que promueve el sentido de comunidad y el intercambio entre distintas disciplinas que crecen con fuerza en San Juan.

Esta segunda fecha reafirma el éxito obtenido en el inicio del campeonato, realizado el pasado 22 de febrero. Según adelantaron desde la organización, el objetivo es mantener la propuesta activa durante todo el año para fortalecer los deportes urbanos, brindando a los jóvenes infraestructura de primer nivel como la que ofrece el departamento Pocito.

"El Skatepark se convirtió en un punto de encuentro no solo para los riders, sino para decenas de espectadores que disfrutaron de un ambiente de amistad y deporte", destacaron fuentes del Conte Grand. En los próximos días se confirmarán las nuevas fechas para lo que resta del calendario anual, que promete seguir sumando adeptos y elevando el nivel deportivo local.