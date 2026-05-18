Los acusados del robo y abuso a una menor seguirán presos 72 horas

La fiscal Claudia Salica, a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación correspondiente, brindó detalles sobre el grave episodio ocurrido durante el fin de semana en el departamento Concepción, en la zona del Gran San Juan. Se trata de un hecho en el que delincuentes ingresaron a una vivienda familiar, sustrajeron diversos efectos y agredieron sexualmente a una menor de edad.

Según lo expuesto por la fiscal, los hechos ocurrieron el sábado en la madrugada, cerca de las 5 de la mañana, cuando los agresores ingresaron a la vivienda de la familia damnificada. El acceso se produjo por los techos de la propiedad, desde donde descendieron hacia un patio interno y posteriormente se dirigieron a los dormitorios. En uno de ellos se encontraba la mujer de mayor edad mientras que en otro dormitorio descansaba la niña víctima del abuso. Luego de apoderarse de diversos objetos, los atacantes agredieron sexualmente a la menor.

En cuanto al avance de la investigación, la fiscal Salica informó que durante la jornada de hoy se llevó a cabo la audiencia de control de legalidad de la detención, y que se solicitó una prórroga de 72 horas para poder realizar mañana la audiencia de anticipo de prueba. Dicha instancia se llevará a cabo mediante la utilización de una cámara Gesell, un dispositivo diseñado para escuchar el testimonio de la niña sin revictimizarla, con el objetivo de determinar los pormenores y las circunstancias de la agresión sexual padecida.

Con respecto a los imputados, la fiscal confirmó que actualmente hay tres detenidos vinculados a la causa: dos mayores de edad que se encuentran bajo la órbita de la UFI a su cargo, y un menor de edad. Además, resta la detención de un cuarto sujeto que fue detenida esta mañana . La funcionaria judicial aclaró que, si bien existen fiscalías especializadas en determinadas materias, en este caso la investigación continuará bajo su órbita sin dividirse, al tratarse de hechos que han sido concomitantes entre sí, es decir, el robo y el abuso ocurrieron en el mismo contexto fáctico. La decisión responde a la necesidad de no entorpecer las pesquisas y mantener la unidad de la investigación.