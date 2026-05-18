Durante la inauguración del nuevo Centro Integrador Comunitario de Sierras de Marquesado, el ministro de Familia y Desarrollo Humano de San Juan, Carlos Platero, confirmó que aún quedan cuatro CIC terminados en la provincia que todavía no fueron inaugurados porque resta la llegada del mobiliario. El funcionario destacó además el trabajo conjunto con los municipios y aseguró que estos espacios serán claves para la contención social y el desarrollo de actividades comunitarias.

“Ya hemos inaugurado 10 centros y quedan cuatro más completamente terminados. Desde el Ministerio de Infraestructura las obras ya fueron finalizadas y solamente resta la llegada del mobiliario para poder habilitarlos”, sostuvo Platero durante el acto oficial.

El ministro explicó que la política del Gobierno provincial apunta a fortalecer la red de asistencia social y comunitaria en distintos departamentos. “Estamos muy contentos porque esta era una obra muy deseada por los vecinos y también por las autoridades locales. Lo veníamos conversando tanto con el gobernador como con el intendente desde el inicio de la gestión”, afirmó.

Además, recordó que al asumir encontraron el predio sin finalizar y que posteriormente se tomó la decisión de concluirlo. “Pudimos visitar el lugar cuando recién comenzábamos la gestión y luego llegó la propuesta del gobernador para terminar esta obra tan importante”, señaló.

Trabajo con primera infancia

Platero también destacó el trabajo realizado en centros de desarrollo infantil y remarcó que el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano cuenta actualmente con 53 CDI en toda la provincia. “Más del 25% de esos edificios fueron realizados completamente nuevos durante esta gestión”, indicó.

Según detalló, hace pocos meses también se inauguró un CDI renovado junto al municipio y se reforzaron programas vinculados a salud y nutrición. “Estamos trabajando fuertemente en la primera infancia, que es uno de los principales pedidos que nos ha hecho el gobernador”, expresó.

Servicios y contención

El funcionario explicó que el nuevo CIC de Sierras de Marquesado funcionará como un espacio de integración social con actividades recreativas, deportivas y culturales. También contará con servicios vinculados al Ministerio de Salud.

“Este centro será un lugar de contención social donde se podrán desarrollar múltiples actividades para la comunidad. Además habrá atención odontológica y programas de salud articulados entre ambos ministerios”, sostuvo.

Por último, Platero destacó las recientes acciones sanitarias realizadas en centros infantiles. “La semana pasada estuvimos trabajando con programas de salud bucal y también acercando charlas de nutrición a profesionales y familias”, concluyó.