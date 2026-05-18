La regla de oro para que la tortilla de papas salga perfecta

Encontrar el punto justo de la tortilla de papas suele ser un dolor de cabeza para muchos aficionados a la cocina. Sin embargo, Karlos Arguiñano tiene una solución matemática que simplifica todo el proceso y garantiza un resultado profesional. El cocinero vasco popularizó lo que él denomina como "la regla seis-tres-uno", una combinación que asegura el éxito sin necesidad de ser un experto entre hornallas.

Esta preparación pensada para cuatro comensales consiste en utilizar seis huevos, tres papas y una cebolla. Según el carismático chef, esta proporción exacta permite alcanzar un "equilibrio ideal entre humedad, altura y sabor". Para que la técnica no falle, Arguiñano aclara un detalle fundamental sobre el peso de los vegetales y advierte que "las tres papas deberían rondar los 300 gramos cada una" para no romper la armonía con los huevos. Esta teoría no es solo una ocurrencia televisiva, ya que colegas de renombre como Mario Sandoval, dueño de dos estrellas Michelin, también la defienden como la vía más efectiva para obtener un plato bien armado.

El proceso comienza con la preparación minuciosa de los ingredientes este 18 de mayo de 2026. El maestro de la cocina española sugiere picar la cebolla en cubos medianos y las papas en medias lunas finas de medio centímetro. La clave está en la paciencia, ya que se deben cocinar lentamente en abundante aceite para que queden tiernas pero evitando que se doren demasiado. Una vez que las papas y la cebolla están listas, se incorporan a un recipiente grande con los huevos batidos y sal a gusto.

Para el cierre, se vuelca la mezcla en una sartén caliente con apenas un poco de aceite. Hay que esperar a que la base esté firme para darla vuelta y terminar la cocción. El último gran consejo para los cocineros es retirarla del fuego mientras todavía conserve algo de cremosidad en el centro. Así se logra esa textura babé tan buscada que transforma una receta simple en un desafío superado.