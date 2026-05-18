Maru Botana contó cómo está su hija tras ser atropellada en España

Vivir en el exterior suele ser el gran sueño de muchos jóvenes, pero cuando surgen imprevistos, la distancia se siente más que nunca. Esto le pasó a Sofía Solá, quien se instaló en Barcelona hace pocas semanas. Mientras recorría la ciudad en una bicicleta de alquiler, una moto la atropelló y transformó su tarde en un momento de mucha angustia.

A través de sus redes sociales, la modelo abrió su corazón para contar cómo se sintió durante el incidente. Ella explicó que “Me atropelló una moto y fue la primera vez en esta ciudad que pasé un nivel de susto, soledad y de necesito a mi madre. Por suerte no pasó nada, tensioné de más el gemelo por el susto”. A pesar de que las lesiones físicas resultaron leves, el impacto emocional fue difícil de procesar para alguien que está dando sus primeros pasos lejos del hogar.

La hija de Maru Botana reconoció que el sentimiento de desprotección fue lo que más la marcó. Según relató en su cuenta de TikTok, “Creo que fue la primera vez en todo este viaje en el que realmente sentí tipo un nivel de susto, soledad y de que necesito a mi madre”. Esa sensación de vulnerabilidad la acompañó durante el resto de la jornada después del choque.

Con el correr de las horas, la joven pudo enfocarse en su recuperación, que incluyó tratar una contractura muscular producto de la fuerte tensión. Para llevar tranquilidad a quienes la siguen, comentó que “Pero bueno, en fin, estoy viva. Y hoy estuve con un mal feeling todo el día, pero ya estoy mejor. Me compré calmantes, me compré cremas y me compré todo”. Actualmente ya retomó su rutina habitual en la ciudad española.

Al ver la repercusión que tuvo la noticia, Maru Botana decidió intervenir para calmar a los usuarios que se mostraron preocupados por la salud de su hija. La cocinera subió una imagen de la joven sonriente para confirmar que el peligro había pasado. La pastelera escribió en Instagram: “Acá está mi princesita del medio. Súper bien y feliz. ¡No se asusten! Gracias por el cariño”.

Para Sofía, este viaje representa un desafío profesional muy importante. Antes del accidente, ya había tenido que responder a ciertos comentarios negativos en redes sobre su decisión de mudarse. Ante las dudas de la gente, ella aclaró sus motivos diciendo que “En principio, siempre fue mi sueño vivir en otra ciudad, más que nada Barcelona, porque desde que la conocí por primera vez me enamoré”.

Sobre su presente laboral, la joven mantiene los pies sobre la tierra y sabe que el camino en la moda requiere paciencia. Al respecto, reflexionó que el modelaje no ocupa todo su tiempo y agregó: “No, chicos, no forma parte de mi día a día. Pero tampoco voy a llegar acá y voy a ser la supermodel”. Tras el susto en las calles europeas, la joven continúa firme persiguiendo su meta.