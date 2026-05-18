El Gobierno de San Juan realizará este martes la apertura de sobres de la licitación para la construcción de la rotonda en la intersección de Ruta 20 y calle Gorriti, una obra estratégica para el Gran San Juan que cuenta con un presupuesto oficial de alrededor de $2.000.000. El Secretario de Infraestructura, Ariel Villavicencio, confirmó a DIARIO HUARPE que, tras concretar los convenios necesarios con Vialidad Nacional, el proceso administrativo entra finalmente en su etapa definitoria para resolver un punto crítico del tránsito. Estiman que las obras finalicen en ocho meses.

El funcionario destacó que se espera la participación de al menos cinco empresas constructoras para este proyecto, cuyos trabajos en el terreno comenzarían en un plazo máximo de 60 días, una vez concluida la evaluación de las ofertas. La obra busca agilizar el flujo vehicular en el acceso este de la provincia, beneficiando a miles de conductores que se desplazan diariamente hacia los departamentos de Santa Lucía, 9 de Julio, Caucete y 25 de Mayo.

Respecto a la relevancia de los trabajos, Villavicencio explicó: "Es una obra bastante esperada y solicitada por todos los vecinos, no solamente del departamento de Santa Lucía, sino del Gran San Juan, ya que es un lugar muy transitado, una vía de comunicación para todos los sanjuaninos hacia el este".

El funcionario destacó que las gestiones con el Gobierno nacional fueron fundamentales para destrabar el proyecto. "Se avanzó con unidad nacional con respecto a convenio y definir el proyecto, eso lo pudimos concretar. Nos llevó un poco más de tiempo de lo que por ahí teníamos que resolverlo, por suerte ya este martes se hace la apertura de sobres en la licitación", añadió.

En cuanto a la financiación y las expectativas del mercado, el secretario se mostró optimista respecto a los montos que se manejarán. "La obra en sí surge de un proceso de licitación, lo pone en el presupuesto oficial y estamos hablando de alrededor de $2.000.000.000. De acuerdo a la experiencia que estamos teniendo, la mayoría de las obras están viniendo por debajo del presupuesto oficial", detalló.

Para Villavicencio, esta tendencia en los precios podría ser beneficiosa para las arcas provinciales: "Esperemos que sigamos en ese camino y bueno, eso nos permite avanzar mejor". Además, estimó que el proceso de adjudicación será veloz, calculando que "a más tardar dentro de dos meses deberíamos estar con los primeros pasos de revisión de obra".

Sobre la concurrencia de oferentes, el secretario aclaró que el interés es alto. "Tenemos un indicio de alrededor de 5 empresas, creemos, como mínimo. Nosotros inferimos a través del registro de constructores porque ellos necesitan pedir certificado habilitante para instalar", dijo.

Finalmente, el titular de la cartera de infraestructura subrayó la intención de acelerar los tiempos de construcción una vez iniciadas las tareas. "Es una obra que está pactada para un año pero el objetivo nuestro es poder terminarla en tiempo más argotado y creo que es una obra que si todo se da, se puede resolver en máximo 8 meses", concluyó.