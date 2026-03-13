La Copa Libertadores 2026 ya empieza a tomar forma y se definieron los bombos para el sorteo de la fase de grupos, un paso clave para conocer el camino de los equipos en el torneo continental. Boca Juniors aparece como el único club argentino ubicado en el bombo 1, lo que le garantiza ser cabeza de serie y evitar a varios de los equipos más fuertes en la primera fase.

En ese primer copón también estarán algunos de los principales candidatos al título, como Flamengo, Palmeiras, Peñarol, Nacional, Liga de Quito, Fluminense e Independiente del Valle, todos ubicados allí según el ranking de la Conmebol.

Por su parte, los otros representantes argentinos quedaron distribuidos en distintos bombos. Lanús y Estudiantes de La Plata integrarán el bombo 2, mientras que Rosario Central estará en el bombo 3. En tanto, Platense e Independiente Rivadavia aparecerán en el bombo 4 junto con equipos que llegan desde las fases previas del certamen.

El reglamento del sorteo establece que cada grupo estará compuesto por un equipo de cada bombo y, en principio, no pueden coincidir dos clubes del mismo país, salvo que uno de ellos provenga de las etapas preliminares.

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El sorteo de la fase de grupos se realizará el 19 de marzo, mientras que el inicio del torneo está previsto para la primera semana de abril. A partir de allí se conocerán los ocho grupos que marcarán el comienzo de la competencia más importante del fútbol sudamericano.