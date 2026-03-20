La Copa Libertadores 2026 ya tiene definidos sus grupos tras el sorteo realizado por la Conmebol en Luque, Paraguay. Boca Juniors integrará el Grupo D junto a Cruzeiro de Brasil, Universidad Católica y Barcelona de Ecuador, en una zona que se perfila como exigente desde el inicio.

El equipo argentino fue uno de los primeros en ser ubicado durante la ceremonia y, con el correr de los minutos, se confirmaron sus rivales. Cruzeiro aparece como el principal competidor del grupo, mientras que los equipos ecuatorianos y chilenos completan una zona con diversidad de estilos.

El sorteo contó con la presencia de dirigentes, exjugadores y autoridades del fútbol sudamericano. El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, destacó la relevancia del torneo y aseguró: “El ganador de la Copa Libertadores se llevará 25 millones de dólares por ganar únicamente la final”.

Además, remarcó el crecimiento económico de las competencias continentales: “El campeón de la Copa Libertadores puede acumular más de USD 40 millones”, afirmó durante su discurso en la apertura del evento.

El certamen contará con 32 equipos distribuidos en ocho grupos de cuatro clubes cada uno. La fase de grupos comenzará en abril y se extenderá durante seis fechas, en las que los equipos buscarán la clasificación a los octavos de final.

Los primeros de cada zona avanzarán directamente, mientras que los segundos deberán disputar una instancia previa para seguir en competencia. De esta manera, Boca iniciará su camino internacional con el objetivo de avanzar en un grupo que exigirá regularidad desde el arranque.

Con el grupo confirmado, Boca ya conoce su hoja de ruta en la Copa Libertadores 2026 y se prepara para afrontar una fase inicial que será determinante en sus aspiraciones continentales.