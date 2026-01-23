Corea del Sur es el país donde residen los gigantes de la industria tecnológica, más precisamente, de los microprocesadores. Por las vueltas del destino, el Estado acaba de promulgar la ley que regula la utilización de la inteligencia artificial en productos y servicios.

La ley exige que las empresas avisen a sus usuarios cuándo se aprovechen de esta tecnología. Además, la norma determina que deben etiquetar claramente el contenido, incluidos los “deepfakes”, que no se puedan diferenciar fácilmente de la realidad, entre otros requisitos.

Entre sus fundamentos, la letra de la normativa busca “establecer una base segura y confiable para respaldar la innovación en IA”, según indicó el Ministerio de Ciencia y TIC surcoreano en un comunicado.

Las infracciones se castigarán con una multa de hasta 30 millones de wones (unos 20.400 dólares estadounidenses).

Medios surcoreanos de prensa señalaron que es la primera ley de regulación de IA en el mundo en entrar en vigor, aunque según el ministerio, la iniciativa es la segunda de su tipo en el mundo en ser promulgada.

“La Ley Básica de IA entra plenamente en vigor hoy”, celebró el presidente surcoreano, Lee Jae Myung.

Mientras tanto, el gobierno de Corea del Sur ya adelantó que triplicará el gasto en inteligencia artificial en este 2026.

La nueva legislación del país asiático designa 10 ámbitos sensibles que quedarán sujetos a requisitos más estrictos de transparencia y seguridad de la IA. Esto incluye a la energía nuclear, las investigaciones criminales, la evaluación de préstamos, la educación y la atención médica.

Lim Mun-yeong, vicepresidente del Consejo Presidenical para la Estrategia Nacional de IA, dependiente del gobierno surcoreano, opinó que “Los escépticos temen las consecuencias regulatorias de la promulgación de la ley. La transición del país hacia la IA, sin embargo, está aún en el inicio, con infraestructura y sistemas insuficientes” y afirmó a continuación que “se necesita acelerar la innovación en IA para explorar una era desconocida”.

Por su parte, el Parlamento Europeo afirma que adoptó las “primeras normas del mundo sobre IA” en junio de 2024, pero están entrando en vigor de forma gradual y no serán plenamente aplicables hasta 2027.

Durante el último año, sin embargo, la Unión Europea ha permitido a los reguladores prohibir sistemas de IA que supongan “riesgos inaceptables” para la sociedad, en virtud de su Ley de Inteligencia Artificial.

Eso podría incluir la identificación de personas en tiempo real mediante cámaras en espacios públicos, o evaluar el riesgo criminal basándose únicamente en datos biométricos.

En tanto, California promulgó una ley que regula los chatbots de IA, desafiando el impulso de la Casa Blanca de dejar esa tecnología fuera del alcance de la regulación.

La medida obedeció a revelaciones sobre suicidios de adolescentes que habían utilizado chatbots antes de quitarse la vida.

La ley adoptada en California exige a los operadores implementar salvaguardas “críticas” cuando los usuarios interactúan con sus chatbots de IA, y abre la vía para que las personas presenten demandas si el incumplimiento de esas medidas conduce a tragedias.