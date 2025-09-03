Alberto Cormillot, prestigioso médico nutricionista, celebró sus 87 años en un ambiente lleno de afecto y alegría junto a sus colegas, familiares y amigos más cercanos.

La celebración tuvo lugar tanto en los estudios de Radio Mitre, donde el profesional se desempeña, como en la intimidad de su hogar, acompañado por su esposa, Estefanía Pasquini, también nutricionista, y su hijo Emilio, quien está próximo a cumplir 4 años.

En un conmovedor video difundido por Pasquini en sus redes sociales, se puede ver la sorpresa que le prepararon a Cormillot. Al abrir la puerta, fue recibido por Emilio cantando en inglés el tradicional “Feliz cumpleaños”, lo que dibujó una gran sonrisa en el rostro del homenajeado. El registro también mostró el emotivo momento de la torta, la vela y los deseos compartidos durante la celebración.

La esposa del doctor dedicó un extenso y sentido mensaje para honrar esta fecha especial, poniendo énfasis en la importancia de la familia y los lazos que han fortalecido desde la llegada de su hijo. “Hoy celebro tu vida, y con ella todo lo que me regalaste: la dicha inmensa de ser familia y de compartir el milagro de nuestro hijo, lo más grande que tenemos en este mundo”, expresó Estefanía, reflejando el valor personal que representa el cumpleaños para ellos.

Además, destacó la admiración y el cariño profundo que siente por su marido: “Sos el hombre que me emociona, el que me inspira y me llena de admiración. El que se la juega siempre, con valentía y nobleza, viviendo a su manera, esa manera que se come el mundo, esa manera que quiere vivir cada día como el último, esa manera única que contagia las ganas de ir por ahí, por donde todo parece valer la vida”.

En su publicación, Pasquini también resaltó el rol central que Cormillot ocupa en su entorno más íntimo: “Gracias por ser ese ser humilde y caballero, bondadoso y generoso, ese padrazo único que ilumina con ternura y fuerza cada día de nuestra familia”. Y añadió: “Sos mi compañero, mi amigo, mi amor eterno y el abrazo que me sostiene. Sos esa persona que alocadamente nos termina metiendo en lugares y situaciones donde nos preguntamos, ¿cómo terminamos acá? Sos todo lo que se puede esperar en una persona”.

El vínculo afectivo entre ambos quedó plasmado en palabras que reflejan la intensidad de su relación: “En vos encontré un amor que no se explica, que se siente en cada mirada, en cada gesto y en cada risa compartida”, afirmó la nutricionista. También expresó sus mejores deseos para el futuro: “Hoy te deseo que la vida te devuelva multiplicado todo lo que sembrás: amor, felicidad y sueños cumplidos. Y ojalá sea años y años de esta locura que creo que pocos tenemos la suerte de vivir en la vida”.

Para cerrar, Estefanía reafirmó la profundidad de su amor: “Te amo con el alma y con cada latido. Feliz cumpleaños, mi amor, mi compañero de camino, mi todo”.

Así, Alberto Cormillot vivió un cumpleaños lleno de emociones, desde momentos públicos bailando tango en la radio hasta la calidez y el cariño de su familia, celebrando sus 87 años en plenitud y rodeado de quienes más lo quieren.