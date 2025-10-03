Cultura y Espectáculos > Perdió todo
Coty Romero perdió su cuenta de Instagram por promocionar casinos ilegales y pidió ayuda
POR REDACCIÓN
Días atrás, Coty Romero había abierto su corazón al revelar los problemas de salud mental que atravesó tras su salida de Gran Hermano. Ahora, la correntina atraviesa una "difícil situación" y lanzó un desesperado pedido de ayuda a sus seguidores.
A través de su cuenta de TikTok, Coty Romero explicó que perdió su cuenta de Instagram. La ex GH confesó que la razón fue "por hacer los juegos que todos ya sabemos que está mal”, en referencia a la promoción de casinos ilegales.
La pérdida de la cuenta de Instagram representa un golpe durísimo para la mediática, ya que es "su fuente principal de ingresos" y su "trabajo". Esta situación se da justo cuando se acerca su enfrentamiento con Carito Müller en la próxima edición de Párense de manos.
Coty Romero realizó un "mea culpa", admitiendo que sabía que su acción estaba mal y que se estaba arriesgando a la suspensión, pero que lo hizo porque "era lo que más pagaba" y "tenía que mantenerme acá en Buenos Aires". La correntina lamentó haber aprendido "por las malas" y aseguró: "no lo voy a hacer más".
El mayor temor de la ex GH es el tiempo perdido. La pérdida de su perfil de Instagram significa un riesgo de "empezar de cero otra vez". Romero afirmó que sabe que es "muy duro que te pase una cosa así" y que son "años y años laburando de esto, desde antes de entrar a GH, y no quiero perder eso”.
Para intentar recuperar su principal herramienta de trabajo, la correntina pidió ayuda a sus seguidores: “Lo único que tienen que hacer es escribirles a través de mensaje directo a Meta y le ponen: ‘Hola, por favor pedimos que recuperen la cuenta de @cotyrommero’”. La influencer destacó que, aunque le sirve la ayuda de cualquier usuario, "mientras más perfiles verificados lo hagan, mejor".
Cabe recordar que la promoción de sitios de apuestas ilegales es un tema delicado en Argentina. Varios famosos, como Wanda Nara, L-Gante, Morena Rial y Flor Vigna, entre otros, han sido citados a la justicia por promocionar sitios de este tipo. Por esta razón, el motivo por el cual le cerraron la cuenta a Coty "no sería menor".
