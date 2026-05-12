La crisis económica y la pérdida del poder adquisitivo han transformado la jubilación en Argentina: de ser el merecido retiro tras una vida de aportes, pasó a convertirse en un complemento que no cubre las necesidades básicas. Este fenómeno fue analizado por la abogada previsional Florencia Markarian en el programa "Te lo tengo que Decir", que se emite por HAURPE TV, donde expuso cifras alarmantes sobre la realidad de la tercera edad.

Según explicó la especialista, actualmente existe una tendencia inversa en el mercado laboral: el 32,6% de las personas mayores de 65 años continúa trabajando, mientras que en la franja de los jóvenes de entre 25 y 34 años, el porcentaje de actividad es de apenas el 12,3%. "Son más los de 65 años en adelante que están trabajando en comparación con los más jóvenes", sentenció Markarian, marcando una distorsión en el sistema previsional que debería nutrirse de los aportes de los activos para sostener a los pasivos.

El ajuste en la salud

Aunque se reconoce que en términos nominales de dólares los haberes han mostrado una suba respecto a años anteriores, la abogada aclaró que esto no se traduce en la capacidad de compra real en el supermercado o la farmacia. "Los jubilados siempre fueron variable de ajuste. Actualmente, no solo recortan en alimentación y servicios, sino también en salud, que es lo que más preocupa", señaló.

El regreso al mercado laboral

Para aquellos que deciden o necesitan volver a la actividad, la letrada aclaró que es legalmente posible, incluso con el mismo empleador, aunque bajo un nuevo contrato que reinicia la antigüedad. "El aporte que se hace en esta etapa va al fondo de empleo, no aumenta la jubilación, pero permite al adulto mayor sumar el sueldo a su haber mensual", explicó.

Solo existe una restricción: quienes se jubilaron bajo regímenes diferenciales (como embarcados o tareas insalubres) pueden trabajar en el régimen general o como monotributistas, pero no pueden retomar tareas en otro régimen especial.

Moratorias y tareas de cuidado

Ante la preocupación por el vencimiento de planes de pago, Markarian llevó tranquilidad respecto a la moratoria que rige hasta abril de 2026. Aclaró que quienes nacieron antes de 1975 aún tienen herramientas para completar sus aportes. Asimismo, recordó que sigue vigente el reconocimiento de aportes por tareas de cuidado, donde se computa un año de aporte por cada hijo (o más en casos de discapacidad o adopción), una medida clave para las mujeres que no alcanzan los 30 años de servicios exigidos.

El dato

Florencia Markarian recomendó realizar las consultas pertinentes en Anses o con abogados previsionales de confianza para no perder beneficios ante los cambios normativos que se avecinan con una posible reforma del sistema.