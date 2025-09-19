Huarpe Deportivo > Temporada 2025
Crece la lista sanjuanina para el Regional: Alianza, Unión y Colón con licencias para el certamen federal
POR REDACCIÓN
Varios equipos de San Juan han asegurado su participación en el Torneo Regional Amateur al obtener las licencias necesarias, tales como Unión, Colón y Alianza. que se suman a los ya clasificados Atenas y Marquesado.
Dentro de la lista de clasificados, se destaca la presencia del club de Rawson, que obtuvo su lugar y licencia tras consagrarse campeón del torneo de invierno. No obstante, el listado de participantes aún podría variar, ya que Desamparados se encuentra actualmente a la espera de una resolución sobre su situación.
La confirmación de estas licencias eleva la presencia sanjuanina en el torneo federal. Según la información disponible, las licencias de Unión, Alianza y Colón Junior se suman para que haya un total de cinco equipos que representen a San Juan.
