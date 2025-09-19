Varios equipos de San Juan han asegurado su participación en el Torneo Regional Amateur al obtener las licencias necesarias, tales como Unión, Colón y Alianza. que se suman a los ya clasificados Atenas y Marquesado.

Dentro de la lista de clasificados, se destaca la presencia del club de Rawson, que obtuvo su lugar y licencia tras consagrarse campeón del torneo de invierno. No obstante, el listado de participantes aún podría variar, ya que Desamparados se encuentra actualmente a la espera de una resolución sobre su situación.

Publicidad

La confirmación de estas licencias eleva la presencia sanjuanina en el torneo federal. Según la información disponible, las licencias de Unión, Alianza y Colón Junior se suman para que haya un total de cinco equipos que representen a San Juan.