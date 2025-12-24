El debate por el Presupuesto 2026 encendió una fuerte señal de alarma en el sistema educativo de San Juan: un total de 33 escuelas técnicas y agrotécnicas de la provincia podrían quedar seriamente afectadas si se avanza con la derogación del artículo 30, que garantiza el financiamiento específico para el sector. La preocupación crece entre docentes y directivos ante la posibilidad de un recorte que impacte de lleno en talleres, laboratorios y espacios de formación práctica.

Desde el gremio docente AMET, su secretario general en la provincia, Daniel Quiroga, fue contundente al describir el escenario que se avecina y sostuvo que “las 33 escuelas técnicas y agrotécnicas de San Juan están en peligro si se aprueba la derogación del artículo 30 del Presupuesto 2026, porque se elimina el financiamiento que permite sostener su funcionamiento diario”. Según explicó en radio Sarmiento, el efecto inmediato sería la imposibilidad de adquirir equipamiento y de mantener en condiciones el material existente.

El dirigente señaló que el problema no se limita a un ajuste puntual, sino que forma parte de un proceso de desfinanciamiento que se proyecta hasta 2026. En ese marco, advirtió que la educación en general sufriría una reducción cercana al 50%, mientras que el recorte para la educación técnica alcanzaría niveles extremos, con un impacto estimado del 97%. A su entender, se trata de un retroceso histórico que compromete la calidad educativa.

Quiroga explicó que las escuelas técnicas dependen de inversiones permanentes para garantizar una enseñanza acorde a las exigencias actuales. “Sin recursos no hay insumos, no hay reactivos para los laboratorios y no se puede realizar el mantenimiento básico de las máquinas”, indicó, y detalló que en algunos establecimientos ya se dificulta sostener prácticas esenciales por falta de elementos mínimos.

En la provincia, además de las escuelas técnicas y agrotécnicas, funcionan instituciones monotécnicas, centros de formación profesional y escuelas de capacitación laboral que también quedarían alcanzadas por el recorte. Desde el sector aclararon que el riesgo no pasa por un cierre inmediato, sino por un deterioro progresivo que limita seriamente la formación de los estudiantes. “No es que las escuelas desaparezcan, el problema es que no se puede enseñar como corresponde”, afirmó.

El referente gremial comparó el escenario actual con la crisis educativa de la década del 90, cuando los servicios fueron transferidos a las provincias sin el respaldo presupuestario necesario. A diferencia de aquella etapa, señaló, hoy la exigencia es mayor debido al avance tecnológico y a las demandas de sectores productivos clave para San Juan, como la industria y la minería.

Finalmente, Quiroga remarcó que la educación técnica cumple un rol estratégico en la formación de mano de obra calificada y en el desarrollo provincial. “El impacto de este desfinanciamiento no se limita a las aulas, sino que condiciona el futuro del trabajo y del crecimiento productivo”, concluyó, al tiempo que insistió en la necesidad de respetar las leyes nacionales que fijan niveles mínimos de inversión en educación, educación técnica y ciencia y tecnología.