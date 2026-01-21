Hasta el momento, la Dirección de Defensa al Consumidor de San Juan recibió más de 40 denuncias de vecinos contra la firma Branka Motors, en el marco de una investigación por presunto incumplimiento en la venta de motocicletas. Las presentaciones se multiplicaron en las últimas horas y motivaron la convocatoria a una audiencia conciliatoria urgente, fijada para el viernes 30, ante la magnitud del reclamo y el impacto en los consumidores afectados.

Según explicó a DIARIO HUARPE la directora del organismo, Fabiana Carrizo, “se está investigando esta presunta estafa desde el ámbito administrativo, analizando el incumplimiento que habría tenido la agencia con los consumidores. Hasta ahora tenemos 40”. En ese sentido, precisó que “se continúan recepcionando nuevas denuncias y ya se superó el número registrado en la jornada anterior, con personas que se presentan con la documentación correspondiente para formalizar su reclamo”.

Publicidad

Denuncias por falta de entrega y documentación

Las presentaciones registradas describen, principalmente, dos situaciones. Por un lado, casos en los que las motocicletas no fueron entregadas en los plazos pactados; por otro, operaciones en las que el rodado fue entregado, pero sin la documentación necesaria para su patentamiento. “Se trata de dos problemáticas distintas que afectan a personas que realizaron un gran esfuerzo económico para adquirir su vehículo”, señaló Carrizo.

La funcionaria remarcó que el organismo interviene desde el marco de la Ley de Defensa del Consumidor. “Nuestra función es proteger los derechos de los consumidores y trabajar de manera cercana para encontrar una solución administrativa”, sostuvo, al tiempo que aclaró que el área no actúa como un juzgado, sino como instancia conciliatoria.

Publicidad

Audiencia conciliatoria adelantada

Ante la cantidad de reclamos y la urgencia de los casos, la Dirección resolvió adelantar la audiencia prevista. “Si bien contamos con un calendario de audiencias cargado hasta marzo, la gravedad de la situación amerita una atención inmediata”, explicó Carrizo. “Esperamos que la empresa se presente y que exista una voluntad de cumplir con las obligaciones asumidas con los consumidores”.

Desde el organismo indicaron que la audiencia del viernes 30 será clave para evaluar la predisposición de la firma a regularizar las entregas pendientes y completar la documentación faltante. “Confiamos en que la conciliación se desarrolle de manera voluntaria y favorable”, agregó la directora.

Publicidad

Dificultades para detectar el incumplimiento

Consultada sobre cómo prevenir este tipo de situaciones, Carrizo explicó que en este caso no resulta sencillo detectar el problema de antemano. “Las operaciones se realizaron en un comercio habilitado, con contratos firmados, recibos y plazos de entrega establecidos, lo que dificulta advertir el incumplimiento en el momento de la compra”, afirmó.

En contraste, señaló que en compras realizadas por internet suelen existir más alertas, mientras que en operaciones presenciales “el consumidor actúa de buena fe frente a una oferta formal”.

Llamado a los consumidores afectados

Finalmente, desde Defensa del Consumidor reiteraron el llamado a quienes se consideren afectados a presentarse con la documentación disponible. “Todas las personas pueden acercarse a realizar la denuncia, incluso quienes ya recibieron la moto pero no cuentan con la documentación”, indicó Carrizo. También recordó que la vía administrativa es compatible con la judicial y que ambas opciones están disponibles para los damnificados.