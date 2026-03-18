Créditos Anses 2026: montos y requisitos del plan de desendeudamiento

Un proyecto de ley opositor propone reactivar los Créditos Anses bajo el nombre de "Programa de desendeudamiento de las familias", una iniciativa diseñada para que los beneficiarios del sistema previsional salgan del sistema de créditos informales mediante tasas reguladas por el Estado.

El plan, que se financiaría con recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), no contempla la libre disponibilidad de los fondos para el consumo, sino que el capital actúa como un mecanismo de cancelación de pasivos preexistentes con entidades del sistema financiero.

La propuesta establece un tope máximo de $1,5 millones por solicitante, con un mecanismo de actualización automática basado en la evolución del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

El punto más disruptivo de la medida es el sistema de "pago directo": el beneficiario no recibe el depósito en su caja de ahorro, sino que la Anses realiza una transferencia directa a la entidad acreedora —ya sea un banco o una emisora de tarjeta de crédito— para saldar la deuda declarada.

Respecto al costo financiero, la tasa de interés se calcularía en base a la TAMAR más un margen de diez puntos, garantizando por ley que el descuento mensual no supere el 30% de los ingresos netos del titular para proteger su subsistencia diaria.

Este auxilio financiero alcanzaría a aproximadamente diez millones de personas, abarcando a jubilados y pensionados del SIPA con ingresos menores a seis haberes mínimos, titulares de AUH, AUE, Pensiones No Contributivas, personal de casas particulares y monotributistas de las categorías A, B, C y D.

La gestión sería íntegramente digital a través del aplicativo Mi Anses, donde los usuarios cargarán la documentación de sus deudas para que el sistema valide montos y cuentas de destino antes del pago directo al acreedor. Aunque la iniciativa debe transitar el recorrido parlamentario, el debate en el Congreso se centrará en el origen de los fondos y la sostenibilidad de este rescate para los sectores más vulnerables.