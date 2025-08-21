Cristian Graf, señalado como el principal sospechoso por el crimen de Diego Fernández Lima, habló públicamente por primera vez desde el hallazgo del cadáver del adolescente en el jardín de su casa, ubicada en el barrio porteño de Coghlan. Graf declaró que no sabe cómo llegaron los restos humanos al terreno y sostuvo que el cuerpo pudo haber sido plantado por otra persona.

En una entrevista televisiva, Graf indicó que su familia no tiene relación con el caso y afirmó que su conciencia está limpia. Aseguró que los restos fueron encontrados en una zona del terreno que, según él, antes pertenecía a un vecino. El descubrimiento se produjo mientras se realizaban obras en la propiedad, y fue un arquitecto quien dio aviso al detectar restos óseos durante los trabajos.

Graf relató que al momento del hallazgo se encontraba en su lugar de trabajo. Su hermana fue quien lo contactó para informarle que el arquitecto había encontrado restos humanos y que había notificado a la policía. Al regresar a su domicilio, ya había presencia policial y el área estaba acordonada para preservar la escena.

Consultado sobre su relación con Diego Fernández Lima, el hombre dijo que no mantenía ningún tipo de vínculo con la víctima y que no recuerda cómo era. Explicó que compartieron un año de colegio, pero que no eran amigos y que nunca lo visitó en su casa ni realizaron actividades en común.

Graf explicó que durante la época en la que ambos cursaban la secundaria, él tenía otro grupo de amistades y no se relacionaba con sus compañeros de clase. Añadió que no conocía a la familia de Fernández Lima y que no sospecha de sus propios padres en relación con el hecho.

Según sus declaraciones, se considera una persona ajena al crimen y argumenta que está siendo implicado en una causa que no le pertenece. En su testimonio, insistió en que el hallazgo del cuerpo en su vivienda fue una sorpresa tanto para él como para su entorno, y que desconoce cómo y cuándo fueron enterrados los restos en ese lugar.

El caso está siendo investigado por la Justicia, que intenta determinar las circunstancias de la desaparición de Diego Fernández Lima en 1984 y el modo en que sus restos llegaron al domicilio de Cristian Graf, ubicado en la calle Estomba al 3200. El análisis forense y las pericias en curso forman parte de las medidas adoptadas para avanzar en la reconstrucción de los hechos.