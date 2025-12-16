El fiscal Pablo Jávega dio por finalizada la investigación por el crimen de Nora Dalmasso, cometido en noviembre de 2006 en la ciudad de Río Cuarto, y solicitó la elevación de la causa a juicio oral contra el imputado, en una resolución que marca un nuevo capítulo en uno de los casos judiciales más resonantes de la provincia de Córdoba.

Según informó la Unidad Fiscal, la decisión se tomó luego de receptarse la declaración del imputado y de reunirse la totalidad de la prueba ordenada y requerida por las partes del proceso. Desde el Ministerio Público señalaron que “se entiende que concluyó la citada investigación y, en consecuencia, se formuló el mérito acusatorio respectivo”.

Uno de los puntos que todavía genera incertidumbre es que la identidad del imputado no fue difundida públicamente. Hasta el momento, el único nombre que trascendió en la causa fue el de Roberto Bárzola, un parquetista que había trabajado en la vivienda de la víctima y cuyo ADN fue hallado en la escena del crimen, aunque de manera oficial no se confirmó si se trata de la misma persona alcanzada por el pedido de elevación a juicio.

La presentación realizada por el fiscal Jávega fue notificada tanto a la defensa técnica del imputado como a la familia de Nora Dalmasso, que participa del proceso judicial en carácter de querellante particular.

En ese marco, la fiscalía anunció que este martes a las 10.30 brindará una conferencia de prensa en la sede de los Tribunales de Río Cuarto, donde se ofrecerán detalles sobre el estado actual de la causa y los próximos pasos procesales.

En el comunicado oficial, la Unidad Fiscal destacó además el trabajo articulado de los organismos que intervinieron en la investigación y agradeció especialmente el aporte del Centro de Genética Forense del Poder Judicial de Córdoba, dirigido por la doctora Nidia Modesti, del National Center for Forensic Science de la Universidad de Florida, a cargo del doctor Jack Ballantyne, y de la Sección de Investigación 2 de la Dirección de Investigación Operativa de la Policía Judicial de Córdoba.