La chef y figura mediática Maru Botana generó amplia repercusión en redes sociales y foros de consumo tras la difusión de los altos precios de su menú navideño, ofrecido para estas fiestas. Usuarios y seguidores manifestaron su sorpresa y descontento, señalando que los valores resultan por encima de lo esperado para esta época del año.

El menú, pensado como opción gastronómica para celebraciones familiares, incluye una serie de platos tradicionales navideños con la firma de la chef. Sin embargo, los valores finales de cada propuesta (que contemplan desde entradas y platos principales hasta postres) causaron polémica por ubicarse por encima de lo que muchas familias están dispuestas a pagar en un contexto de ajuste de presupuestos.

Las reacciones no se hicieron esperar en redes, donde varios usuarios expresaron que el menú de Botana está “fuera de alcance” para el consumidor promedio, mientras que otros defendieron la calidad de la oferta al sostener que los ingredientes y el prestigio de la marca justifican los precios.

Críticos culinarios y analistas de mercado sostienen que esta situación pone en evidencia la brecha entre propuestas gourmet y la realidad de acceso de la mayoría de los consumidores, especialmente en fechas de alta demanda como la Navidad, cuando los costos de producción y de insumos tienden a subir.

Este debate se enmarca en un contexto más amplio de discusiones sobre los precios de productos y servicios navideños, donde las expectativas económicas familiares chocan con ofertas de alto valor agregado, generando tensiones en la percepción de lo que constituye una “celebración accesible” para todos.