En el marco del Día Mundial de Concientización sobre el Autismo, la Municipalidad de Rawson impulsa una capacitación gratuita destinada a familias y profesionales, con el objetivo de brindar herramientas para el abordaje integral de esta condición.

La actividad, titulada “El mundo del autismo y el método O.L.Mo.S® como camino hacia la conexión”, se desarrollará de manera virtual el próximo martes 7 de abril a las 18:00 horas. La propuesta es organizada en conjunto con A.R.I.D y contará con la disertación de la licenciada Mariana Olmos.

El espacio de formación busca profundizar en enfoques innovadores, incorporando conceptos como el funcionamiento del eje intestino-cerebro, el rol del nervio vago y estrategias de organización conductual orientadas a mejorar la calidad de vida de las personas dentro del espectro autista.

La capacitación está diseñada como un puente de conocimiento para quienes acompañan procesos educativos y de salud, así como también para familias interesadas en adquirir nuevas herramientas.

La participación será gratuita y con inscripción previa a través de una plataforma digital habilitada por el municipio a través del siguiente link: https://municipioderawson.gob.ar/autismo/. Desde la organización indicaron que el objetivo es facilitar el acceso a contenidos especializados y promover instancias de formación continua en la comunidad.

La iniciativa se enmarca en una serie de acciones orientadas a fortalecer la inclusión y el acompañamiento a instituciones y actores locales vinculados al abordaje del autismo.