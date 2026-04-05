Departamentales > Gratuito
Rawson capacitará sobre autismo con un enfoque pedagógico innovador
POR REDACCIÓN
En el marco del Día Mundial de Concientización sobre el Autismo, la Municipalidad de Rawson impulsa una capacitación gratuita destinada a familias y profesionales, con el objetivo de brindar herramientas para el abordaje integral de esta condición.
La actividad, titulada “El mundo del autismo y el método O.L.Mo.S® como camino hacia la conexión”, se desarrollará de manera virtual el próximo martes 7 de abril a las 18:00 horas. La propuesta es organizada en conjunto con A.R.I.D y contará con la disertación de la licenciada Mariana Olmos.
El espacio de formación busca profundizar en enfoques innovadores, incorporando conceptos como el funcionamiento del eje intestino-cerebro, el rol del nervio vago y estrategias de organización conductual orientadas a mejorar la calidad de vida de las personas dentro del espectro autista.
La capacitación está diseñada como un puente de conocimiento para quienes acompañan procesos educativos y de salud, así como también para familias interesadas en adquirir nuevas herramientas.
La participación será gratuita y con inscripción previa a través de una plataforma digital habilitada por el municipio a través del siguiente link: https://municipioderawson.gob.ar/autismo/. Desde la organización indicaron que el objetivo es facilitar el acceso a contenidos especializados y promover instancias de formación continua en la comunidad.
La iniciativa se enmarca en una serie de acciones orientadas a fortalecer la inclusión y el acompañamiento a instituciones y actores locales vinculados al abordaje del autismo.