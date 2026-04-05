Las galletitas de limón caseras se consolidan como una de las recetas más prácticas y rendidoras para resolver desayunos o meriendas, ya que con un solo huevo es posible obtener alrededor de 50 unidades en poco tiempo.

Se trata de una preparación simple, económica y sin necesidad de experiencia en cocina, que utiliza ingredientes básicos que suelen estar en cualquier hogar. Entre ellos se destacan el huevo, azúcar, aceite, harina leudante y la ralladura y jugo de limón, que aportan el sabor característico.

Ingredientes para la receta

1 huevo.

120 g de azúcar.

100 ml de aceite.

400 g de harina leudante.

Ralladura y jugo de 1 limón (o naranja).

1 chorrito de esencia de vainilla.

Preparación

La receta comienza mezclando el azúcar con la ralladura y el jugo de limón, a lo que luego se incorpora el huevo, el aceite y un toque de esencia de vainilla. Posteriormente se agrega la harina de a poco hasta formar una masa homogénea y fácil de manipular.

Una vez lista la masa, se deja reposar unos minutos, se estira hasta lograr un espesor de aproximadamente medio centímetro y se cortan las galletitas con moldes o un vaso. Luego se colocan en una placa y se llevan a horno durante unos 15 minutos, hasta que estén apenas doradas en la base.

Además de su rendimiento, uno de los puntos fuertes de esta receta es su versatilidad. Puede adaptarse reemplazando el limón por naranja o agregando otros sabores como cacao, semillas o frutos secos, e incluso utilizarse como base para preparar alfajorcitos.

De esta manera, con pocos ingredientes, bajo costo y una preparación rápida, estas galletitas se convierten en una opción ideal para tener siempre a mano y acompañar infusiones durante varios días.