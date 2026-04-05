Estados Unidos desplegó una de sus operaciones militares más complejas para rescatar a un tripulante de un caza F-15 derribado en Irán, en una misión que combinó inteligencia, engaños y un amplio despliegue de fuerzas en territorio enemigo.

El operativo se activó luego de que uno de los dos tripulantes del avión permaneciera desaparecido tras el derribo. Mientras uno fue rescatado rápidamente, el segundo quedó aislado en una zona montañosa, herido y evitando ser capturado por fuerzas iraníes.

La clave de la misión fue la intervención de la CIA, que no solo logró ubicar al militar escondido en una grieta en la montaña, sino que además ejecutó una estrategia de desinformación dentro de Irán. La agencia difundió versiones falsas que indicaban que el piloto ya había sido rescatado, con el objetivo de confundir a las fuerzas locales y ganar tiempo.

Con esa ventana operativa, el Pentágono ordenó una misión de rescate en combate que incluyó comandos de élite, como fuerzas especiales de la Marina, y la participación de aliados internacionales.

El despliegue fue masivo. Según trascendió, se utilizaron decenas de aeronaves, entre aviones de combate, drones y helicópteros, que ingresaron en territorio iraní para asegurar la extracción.

La operación también implicó ataques selectivos para frenar a fuerzas iraníes que intentaban interceptar el rescate, mientras que algunas aeronaves fueron destruidas deliberadamente para evitar que cayeran en manos enemigas.

Finalmente, el tripulante fue rescatado con vida, aunque con heridas de gravedad, en una misión que fue calificada como una de las más arriesgadas de los últimos años debido al contexto de guerra y al riesgo de escalada internacional.

El episodio refleja el nivel de tensión en la región y la magnitud de los recursos que Estados Unidos está dispuesto a desplegar para evitar la captura de su personal militar en territorio hostil.