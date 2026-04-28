Un buque cisterna cargado con gas natural licuado logró cruzar el estrecho de Ormuz, en lo que se convirtió en la primera navegación comercial desde que el paso fuera bloqueado en marzo por el conflicto en Medio Oriente. El hecho representa un primer gesto de distensión en una de las rutas energéticas más sensibles del mundo.

La travesía se produjo en el día 59 de la guerra, en un escenario de alta fragilidad. Si bien el cese al fuego se mantiene en los frentes de batalla, la falta de avances en las negociaciones diplomáticas y las recientes amenazas del régimen iraní hacia la administración de Donald Trump continúan alimentando la incertidumbre global.

El buque había cargado en terminales de Emiratos Árabes Unidos y atravesó el estrecho bajo estrictas medidas de seguridad, escoltado a lo largo del corredor marítimo hasta alcanzar aguas abiertas. Su destino final es India, uno de los principales mercados de consumo energético de la región.

En paralelo, la tensión geopolítica sigue impactando en los mercados internacionales. En la jornada previa, el precio del barril de petróleo alcanzó los 109 dólares, impulsado por el temor de los inversores a una posible ruptura de la tregua.

Durante las primeras horas de hoy, la cotización mostró una leve baja y se ubicó en torno a los 104 dólares. Sin embargo, analistas advierten que cualquier escalada en el conflicto o nuevas amenazas podrían volver a disparar los precios y agravar la volatilidad en el sector energético global.