Un insecto que muchas personas suelen ahuyentar del jardín puede ser, en realidad, la clave para proteger el limonero de las plagas. Se trata de la mantis religiosa, un depredador natural que contribuye a mantener el equilibrio del ecosistema y cuidar la salud del árbol.

Lejos de ser peligrosa para la planta, la mantis se alimenta de distintos insectos que sí representan una amenaza para el limonero. Entre sus presas más comunes se encuentran pulgones, moscas, polillas, orugas y pequeños escarabajos, todos responsables de dañar hojas y brotes.

Por esta razón, su presencia en el árbol es considerada una señal positiva: indica que existe un equilibrio natural que permite controlar las plagas sin necesidad de recurrir a productos químicos. Además, su capacidad de camuflaje le permite actuar de forma eficaz, cazando sin ser detectada entre las hojas.

La mantis religiosa suele aparecer con mayor frecuencia en primavera y verano, cuando hay más insectos disponibles para alimentarse. Es común encontrarla en jardines con abundante vegetación y en árboles frutales como limoneros y naranjos.

En este contexto, los especialistas recomiendan no eliminarla ni espantarla, ya que cumple un rol fundamental como control biológico natural. Así, permitir su presencia puede ser una estrategia simple, ecológica y efectiva para proteger el limonero de las plagas más comunes.