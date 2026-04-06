Evangelina Anderson reveló el infierno que vivió por culpa de Demichelis

Evangelina Anderson visitó el piso de LAM para repasar su trayectoria y profundizar, por primera vez, en las razones que terminaron con su vínculo de 18 años con Martín Demichelis. La actual panelista de Cortar por Lozano, quien se describió como una persona negadora para esquivar los escándalos mediáticos, reconoció que el proceso de quiebre fue de los más complejos de su existencia.

Sobre el cierre de esta etapa con el padre de sus tres hijos, la modelo fue tajante al señalar que existió una diferencia de principios que no pudo salvarse. Aunque rescató que fue muy feliz y no ve el tiempo transcurrido como un fracaso, remarcó que los valores no se negocian. Si no estamos en el mismo nivel, hasta acá llegó mi camino con vos, sentenció para explicar que se quebraron acuerdos esenciales. Además, relató lo que significó estar herida emocionalmente en un lugar distante de su familia primaria al decir que lo más duro es sostener a tus hijos cuando vos estás rota en un país lejos que no tenés a tu mamá, a tu papá ni a tus hermanas.

El regreso al país también estuvo marcado por la angustia debido a un episodio de violencia escolar que sufrió una de sus hijas por motivos futbolísticos. La modelo recordó que a la niña la atacaron entre cuatro compañeros al grito de aguante Boca. Ella me decía: Mamá, ¿qué culpa tengo yo de ser la hija de Demichelis?, relató Anderson, subrayando que aquel suceso destruyó al núcleo familiar en ese entonces.

En cuanto a su vida afectiva actual, Anderson desmintió rotundamente un romance con Ian Lucas, el ganador de MasterChef. Calificó el vínculo como un invento digital y acusó al entorno del joven de filtrar material para forzar una situación inexistente. A mí no se me respetó como mujer... yo siempre fui muy clara desde el día uno: estoy soltera y no quiero conocer a nadie, afirmó con molestia. Sobre la actitud de Lucas, añadió que él mandó fotos y comunicados cuando de mi parte no era la idea... se fue de las manos.

De cara al futuro, confirmó su continuidad laboral en televisión y descartó sumarse a formatos de encierro como Gran Hermano por sus responsabilidades maternas. Al cerrar la entrevista, fue determinante sobre su soltería al asegurar que no busca ningún hombre, no quiero saber nada.