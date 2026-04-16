Una nueva generación de pinturas reflectantes comenzó a ganar protagonismo como alternativa a la pintura tradicional, gracias a su capacidad de reflejar hasta el 95% de la radiación solar y reducir significativamente la temperatura en viviendas y edificios.

Este tipo de recubrimiento, conocido como pintura térmica o “cool coating”, está diseñado para evitar que el calor del sol penetre en las superficies, actuando como una barrera que mantiene los interiores más frescos incluso en días de altas temperaturas.

A diferencia de las pinturas convencionales, estas fórmulas contienen componentes especiales que reflejan tanto la luz visible como la radiación infrarroja, responsable de la mayor parte del calor solar.

Su impacto es concreto. Estudios y pruebas muestran que un techo tratado con este tipo de pintura puede reducir notablemente su temperatura superficial, con diferencias que pueden superar los 15 o 20 grados respecto a superficies tradicionales.

Además del confort térmico, el beneficio se traslada al consumo energético. Al mantener los ambientes más frescos, disminuye la necesidad de usar aire acondicionado, lo que se traduce en ahorro económico y menor impacto ambiental.

Estas pinturas suelen aplicarse en techos, terrazas y fachadas, especialmente en zonas de alta exposición solar, donde el sobrecalentamiento de las estructuras es un problema frecuente.

El avance también tiene un componente ambiental. Al reducir la temperatura de las superficies urbanas, contribuye a mitigar el efecto “isla de calor” en las ciudades, uno de los desafíos crecientes frente al cambio climático.

Aunque no reemplaza completamente a sistemas de climatización en todos los casos, esta tecnología se consolida como una solución pasiva, accesible y cada vez más utilizada para mejorar la eficiencia energética en viviendas y edificios.