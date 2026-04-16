Quién es el famoso que le pidió casamiento a su novia en el Luna Park

Callejero Fino pasó por el programa Otro día perdido y conversó con Mario Pergolini sobre los hitos de su carrera y su vida privada. El cantante recordó que el Palacio de los Deportes fue una meta personal de larga data y expresó "Yo siempre soñé con hacer un Luna Park, por ejemplo. Yo decía: 'No sé cómo lo voy a hacer, algún día va a llegar'".

Ante este recuerdo, el conductor le consultó "¿Creías que lo ibas a hacer desde el lado de la música o boxeando?", a lo que el invitado contestó "Yo creía que lo iba a lograr con la música. No sabía ni en qué momento, ni cuándo, ni cómo". Sobre su estilo actual, el músico mencionó que "Sabía que iba a ser urbano, pero lo del reggaetón salió ahora, hace poquito".

Uno de los momentos más comentados de su trayectoria fue el pedido de mano a Jessica frente a sus seguidores. Pergolini aprovechó para bromear sobre el gesto diciendo que "El tipo estuvo toda una vida esperando hacer Luna Park y cuando lo consigue, se le declara a la mujer, le pide el casamiento adelante de todos. Pollerudo". Con humor, el artista dio sus razones para elegir ese escenario y afirmó "Le voy a proponer casamiento a Jessica… Y bueno, adelante de ocho mil personas no me puede decir que no". El trasfondo de la decisión incluía una crisis previa producto del cambio de vida, sobre lo cual reflexionó indicando que "Vino la música, vino la plata, vino la noche".

A pesar de la espectacularidad del evento, el intérprete confesó que cuatro años después de la escena romántica aún no pasaron por el registro civil y admitió "No nos hemos casado". El impulso de aquel momento nació de un sentimiento profundo por su compañera, quien también trabaja en la logística de su equipo. El cantante abrió su corazón al manifestar "La realidad es que yo la amo con todo el corazón, no me quería separar. Pero qué sé yo..." y volvió a enfatizar "La realidad es que yo la amo con todo el corazón, no me quería separar. Pero bueno, nada, qué sé yo".

La anécdota del anillo también tuvo sus particularidades. Pergolini lanzó con ironía "Era la rosca de la latita de cerveza, ¿viste?", mientras que el músico reveló entre risas que tiempo después "se le salió la piedra del anillo". Finalmente, al evaluar sus prioridades actuales y los costos de un evento social, el artista aseguró que prefiere invertir en educación y concluyó "No, el secundario. Es más barato".