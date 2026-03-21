El detrás de escena de los shows de Emilia Mernes volvió a generar repercusión luego de que un productor uruguayo revelara una serie de exigencias que la artista pidió para su camarín durante un show en Paysandú. Los detalles rápidamente se viralizaron y despertaron sorpresa.

El testimonio fue brindado por Nicolás Wasiluk, quien contó que había contratado a la cantante seis años atrás para un boliche, pero la presentación fue suspendida a último momento por problemas de salud. Aunque entendió la situación, aseguró que sufrió pérdidas económicas tras haber invertido para el evento.

“En ese momento pensé ‘Emilia Mernes nunca más’”, relató el productor, quien finalmente aceptó reprogramar el show más adelante, cuando la artista ya había dejado ese circuito para pasar a escenarios de mayor escala, como un anfiteatro.

En ese nuevo contexto, las condiciones cambiaron notablemente. Según detalló, la cantante pidió 40 toallas negras (20 chicas y 20 medianas) para su camarín, además de frutillas bañadas en chocolate fuera de temporada y tres botellas de whisky etiqueta negra.

Sin embargo, uno de los requerimientos que más le llamó la atención fue la solicitud de cuatro guardias de seguridad en la puerta del hotel. “La verdad, no era tan conocida acá”, recordó Wasiluk, al señalar que no había fanáticos esperándola como se preveía.

El productor también contó que hubo quejas por detalles técnicos del show. La artista se mostró disconforme porque las pantallas del escenario “eran un metro más chicas” de lo solicitado y porque las toallas disponibles eran grises en lugar de negras.

Además, reveló que el inicio del espectáculo se demoró porque faltaba un té específico que la cantante consideraba imprescindible. “No quería salir porque le faltaba ese té”, explicó, evidenciando la importancia de cada detalle en su preparación previa.

La historia volvió a poner en foco los llamados “riders” de los artistas, documentos donde se detallan exigencias técnicas y de confort, y que suelen crecer a medida que aumenta la popularidad y la escala de los espectáculos.