Ante el alerta por la llegada de viento Zonda a la provincia, el Gobierno de San Juan y las principales casas de altos estudios han tomado la misma medida para garantizar la seguridad de toda la población.

El Ministerio de Educación dispuso la suspensión total de clases para los turnos tarde, vespertino y noche de este miércoles 6 de mayo en todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial.

La decisión, de carácter preventivo, fue adoptada tras las advertencias emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional y las recomendaciones de Protección Civil ante condiciones climáticas que podrían afectar la integridad de la comunidad educativa. El objetivo primordial es evitar riesgos durante el desarrollo de este fenómeno, que suele generar complicaciones tanto en la circulación como en la infraestructura regional.

A esta medida se sumaron rápidamente las instituciones universitarias de la provincia. La Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo) y la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) comunicaron formalmente que se adhieren a la suspensión de sus actividades académicas y administrativas.

Según informaron las autoridades de cada institución, en la UCCuyo la medida rige desde las 13:00 horas, mientras que en la UNSJ el cese comenzó a las 13:30 horas de la presente jornada.

Desde la cartera educativa se informó la activación del Plan de Contingencia establecido por la Resolución 12277-ME2024. Esto implica que directivos y docentes deberán adecuar sus tareas a los protocolos vigentes, incluyendo la anulación y posterior reprogramación de todos los llamados y exámenes previstos para los turnos afectados.

Con estas acciones, la provincia prioriza la prevención y la seguridad ante un fenómeno meteorológico que puede tornarse peligroso, instando a los ciudadanos a resguardarse y seguir las indicaciones oficiales.