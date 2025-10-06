Provinciales > Traslados
Cuáles son las líneas de colectivo que llegan a la Dirección de Discapacidad
POR REDACCIÓN
La Dirección de Discapacidad de San Juan ya funciona en su nueva sede de Santa Lucía, situada en la esquina de Hipólito Yrigoyen y Roca, y cuenta con una conexión directa al transporte público de RedTulum. Frente al edificio se habilitaron paradas de cuatro líneas de colectivo, lo que mejora la accesibilidad y la comodidad de quienes deben concurrir al lugar.
Dos de las líneas que llegan al edificio son primarias: Teo 2 y Teo 3, ambas con recorridos que conectan con la estación Mitre, la estación Córdoba, el área de transbordo central y la terminal de ómnibus. Estas unidades circulan con una frecuencia de entre 7 y 10 minutos, lo que garantiza un servicio constante y confiable.
A su vez, otras dos líneas secundarias completan la cobertura: la 302, que recorre el sur de Santa Lucía, y la 322, que ofrece una conexión directa con el aeropuerto. Gracias a la ubicación estratégica de la sede, las unidades tienen su parada justo frente al edificio, facilitando el acceso a personas con movilidad reducida y usuarios del servicio.
Desde la Dirección de Coordinación de RedTulum informaron que se evalúa sumar dos recorridos adicionales, uno desde el norte de Santa Lucía y otro desde Caucete, con el objetivo de ampliar la cobertura y mejorar la accesibilidad para vecinos de toda la provincia.
