Este jueves 20 de noviembre, el Foro de Abogados de San Juan vivió una jornada electoral marcada por la fuerte participación y un conteo voto a voto para elegir a los nuevos representantes de los cargos del Directorio, Tribunal de Disciplina y Jurado de Enjuiciamiento. En ese contexto, el oficialismo logró imponerse por un margen ajustado, consolidando a José Salinas como el nuevo presidente de la institución, cargo que ocupará en reemplazo de Franco Montes.

Tras una elección que duró ocho horas, comenzó a las 8:00 y finalizó a las 16:00, la Lista 1 (del oficialismo) se quedó con la mayoría al obtener el Directorio y el Tribunal de Disciplina, en una competencia voto a voto con la oposición.

En la categoría Directorio, los resultados reflejaron la paridad de la jornada: la Lista 1 alcanzó 519 votos para el espacio Abogacía Activa encabezada por Salinas, mientras que la Lista 2 (PJ) obtuvo 486, y la Lista 3, encabezada por Arancibia, sumó 205 sufragios. Con este resultado, Salinas asumirá la presidencia del Foro, tomando la posta que dejará Franco Montes. Junto a Gabriela Ramos, la dupla ganadora garantizará la continuidad del trabajo que venía llevando adelante el espacio Abogacía Activa.

En paralelo, el Jurado de Enjuiciamiento quedó en manos de los candidatos de Abogacía Transformadora, liderado por Marcelo Álvarez, que se impuso en esa categoría considerada clave dentro del funcionamiento institucional.

Por su parte, Federico José Morfil, quien quedó relegado en la pulseada entre las tres listas, reconoció la derrota de manera anticipada y destacó que su espacio había realizado “una buena elección”. Álvarez, que presidió el Foro entre 2021 y 2023, buscaba regresar a la conducción, aunque esta vez no logró imponerse en la categoría principal. Sin embargo, obtuvo la victoria con sus candidatos en el Jury, asegurando representación en uno de los órganos centrales del Foro.