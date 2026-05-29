Con la llegada de las bajas temperaturas, el Gobierno de San Juan mantiene en marcha una nueva edición del programa Garrafa Hogar, una iniciativa impulsada por la Dirección de Defensa al Consumidor que busca garantizar el acceso al gas envasado a precios accesibles para las familias durante el invierno.

En este marco, las garrafas de 10 kilos tendrán un valor de $20.000, mientras que las de 15 kilos se comercializarán a $30.000. El operativo recorrerá distintos puntos de la provincia para facilitar la compra en zonas alejadas de los centros urbanos.

Según informaron fuentes oficiales, el cronograma de la próxima semana comenzará el lunes 1 de junio en el departamento Sarmiento. Ese día, el programa estará de 09 a 10 en el CIC Colonia Norte, de 10:30 a 11:30 en el Centro Cultural Media Agua y de 12 a 13 en la plaza del Barrio Tres Esquinas.

El martes 2 de junio continuará en San Martín, con atención de 09 a 10 en la Unión Vecinal Bartolomé Mitre, ubicada en calles Diana Linton y Ventura Peña; de 10:30 a 11:30 en el Club Peñaflor, en Ruta Provincial 170 y Dr. Savio, Villa Don Bosco; y de 12 a 13 en la Unión Vecinal Villa Dominguito.

El miércoles 3 de junio el operativo se trasladará a Caucete, donde funcionará de 09 a 11 en el Barrio 9 de Julio, casa 13, en la zona de El Rincón; y de 11:30 a 13:30 en calle Las Talas sin número, frente al Centro de Salud.

En tanto, el jueves 4 de junio será el turno de Rivadavia, con atención de 9 a 11 en la Comuna Norte, ubicada en Paula Albarracín de Sarmiento área 5, ex centro comercial; y de 11:30 a 13:30 en la Comuna Sur, en Comandante Cabot 2926 oeste.

Finalmente, el viernes 5 de junio el programa cerrará la semana en Santa Lucía, donde estará de 9 a 11 en la Unión Vecinal Villa Don Arturo, en calle Hugo Wats 4160; y de 11:30 a 13:30 en el CAPS Emilio Galdeano, en la intersección de Balcarce y Avenida Argentina, en Colonia Gutiérrez.

Desde el Gobierno destacaron que el objetivo del programa es acompañar a las familias en los meses de mayor consumo energético, asegurando el acceso a un insumo esencial como el gas a precios por debajo del mercado.