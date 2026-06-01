Cuándo y a qué hora Argentina jugará los amistosos antes del Mundial

La seleccion argentina ya se encuentra instalada en su base de Kansas para encarar el tramo final antes del inicio de la Copa del Mundo. El plantel arribo este domingo 31 de mayo a suelo estadounidense con el objetivo de disputar dos encuentros de preparacion que serviran para terminar de delinear el equipo titular. Aunque la lista de 26 jugadores ya fue definida por el entrenador Lionel Scaloni, el cuerpo tecnico se mantiene alerta porque varios futbolistas estan entre algodones por diversas molestias fisicas.

El primer compromiso sera el seis de junio frente a Honduras en el estado de Texas a las 21 hora argentina. Luego, el equipo se trasladara a Alabama para medirse contra Islandia el nueve de junio a las 22. Estos partidos seran fundamentales para evaluar el estado de los lesionados, ya que el reglamento permite realizar cambios en la nomina hasta un dia antes del debut oficial del campeonato.

La preocupacion principal pasa por la defensa y el mediocampo. En el lateral derecho, tanto Nahuel Molina como Gonzalo Montiel arrastran lesiones musculares. Por esta razon, Nicolas Capaldo y Agustin Giay se sumaron al grupo como posibles reemplazantes en caso de que los titulares no logren recuperarse a tiempo. Ademas, Cristian Romero trabaja intensamente para superar un esguince en el ligamento colateral de su rodilla derecha.

El panorama de Leandro Paredes es mas complejo, ya que una dolencia muscular lo dejo fuera de los amistosos y pone en duda su presencia para el partido inicial contra los argelinos. Por su parte, Emiliano Dibu Martinez padece una fractura en el dedo anular de su mano derecha y Lionel Messi convive con una molestia muscular recurrente que lo aqueja hace varios años. Es muy probable que tanto el arquero como el capitan sean preservados en los ensayos previos para asegurar su llegada optima al estreno mundialista.

El camino oficial de la seleccion, que cuenta con Rodrigo De Paul como pieza fundamental, comenzara el martes 16 de junio a las 22 frente a Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas. El cronograma continuara en Dallas, donde enfrentaran a Austria el lunes 22 de junio a las 14 y cerraran la fase de grupos contra Jordania el sabado 27 de junio a las 23. Todos los encuentros se disputaran bajo la atenta mirada de un pais que sueña con defender la corona obtenida.