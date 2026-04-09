El Hot Sale 2026 ya tiene fecha confirmada en Argentina y se realizará del 11 al 13 de mayo, con tres jornadas de descuentos en múltiples rubros, desde tecnología hasta indumentaria.

El evento, organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, reúne a más de mil marcas que ofrecen promociones especiales, cuotas sin interés y rebajas en productos seleccionados.

Durante esos días, los usuarios podrán acceder a ofertas en categorías como electrodomésticos, celulares, ropa, calzado y artículos para el hogar, que suelen ser los más buscados en cada edición.

Además, como es habitual, el Hot Sale se extiende con la denominada “Hot Week”, una etapa posterior en la que continúan algunas promociones hasta varios días después del evento principal.

Para aprovechar los descuentos, se recomienda ingresar al sitio oficial del evento, comparar precios entre distintas tiendas y verificar que las ofertas correspondan a marcas adheridas, identificadas con el sello oficial.

También es clave revisar las condiciones de pago, los topes de reintegro y las promociones bancarias, ya que muchas de las mejores oportunidades se combinan con cuotas sin interés o beneficios adicionales.

El Hot Sale se consolida así como uno de los eventos comerciales más importantes del año, donde miles de consumidores buscan adelantar compras o acceder a productos con importantes rebajas.