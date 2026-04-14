Martes 14 de Abril
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Cuándo es el próximo feriado que se convertirá en fin de semana largo

Tras los feriados de marzo y abril, el calendario oficial marca nuevas oportunidades de descanso en mayo, con varios fines de semana largos ideales para viajar o hacer una escapada

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
Feriados 2026: cuánto falta para el próximo fin de semana largo de tres días y cuándo es (Foto: Adobe Stock).

El calendario de feriados 2026 en la Argentina sigue ofreciendo oportunidades para descansar y planificar escapadas, y tras los fines de semana largos de marzo y abril, ya hay una próxima fecha clave para agendar. 

El siguiente fin de semana largo de tres días será del viernes 1 al domingo 3 de mayo, con motivo del Día del Trabajador, un feriado inamovible que permite un descanso extendido en todo el país. 

Además, mayo tendrá otro fin de semana largo pocos días después: del sábado 23 al lunes 25, por el feriado del Día de la Revolución de Mayo, lo que convierte a ese mes en uno de los más favorables para el turismo interno.

Antes de eso, abril ya ofreció un descanso más extenso de cuatro días, entre el jueves 2 y el domingo 5, por la combinación del Día del Veterano de Malvinas y el Viernes Santo, lo que generó un fin de semana XXL.

El esquema de feriados en 2026 incluye varios “puentes turísticos” y fines de semana largos distribuidos a lo largo del año, con el objetivo de incentivar la actividad económica y facilitar la planificación de viajes y descanso. 

En total, el año contará con múltiples oportunidades similares, lo que permite organizar con anticipación tanto actividades recreativas como compromisos laborales, en un calendario que combina feriados inamovibles y trasladables.

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