El calendario de feriados 2026 en la Argentina sigue ofreciendo oportunidades para descansar y planificar escapadas, y tras los fines de semana largos de marzo y abril, ya hay una próxima fecha clave para agendar.

El siguiente fin de semana largo de tres días será del viernes 1 al domingo 3 de mayo, con motivo del Día del Trabajador, un feriado inamovible que permite un descanso extendido en todo el país.

Además, mayo tendrá otro fin de semana largo pocos días después: del sábado 23 al lunes 25, por el feriado del Día de la Revolución de Mayo, lo que convierte a ese mes en uno de los más favorables para el turismo interno.

Antes de eso, abril ya ofreció un descanso más extenso de cuatro días, entre el jueves 2 y el domingo 5, por la combinación del Día del Veterano de Malvinas y el Viernes Santo, lo que generó un fin de semana XXL.

El esquema de feriados en 2026 incluye varios “puentes turísticos” y fines de semana largos distribuidos a lo largo del año, con el objetivo de incentivar la actividad económica y facilitar la planificación de viajes y descanso.

En total, el año contará con múltiples oportunidades similares, lo que permite organizar con anticipación tanto actividades recreativas como compromisos laborales, en un calendario que combina feriados inamovibles y trasladables.