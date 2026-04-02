¿Cuándo no se come carne en Semana Santa? Lo que dice el catolicismo

La llegada de la Semana Santa 2026 renueva la pregunta recurrente sobre “¿cuándo es que no se puede comer carne?” en los hogares de todo el país, desde Carlos Paz hasta Ushuaia.

El calendario litúrgico establece el viernes 3 de abril como el único día de abstinencia obligatoria, aunque muchas familias inician el ayuno el Jueves Santo realizando “una sola comida fuerte al día” como preparación para el Vía Crucis.

Evitar el consumo de vaca, cerdo, cordero y aves constituye un gesto de “penitencia y respeto” para honrar la Pasión y Muerte de Jesús. Si bien tradicionalmente se optaba por el pescado al ser considerado una carne “magra” o “humilde”, sus elevados precios actuales en Buenos Aires obligan a buscar alternativas “sin gastar una fortuna”.

Para cumplir con la vigilia de forma económica, se recomienda la tarta de atún o humita; el secreto para que resulte “de rotisería” es dorar bien la cebolla con un toque de pimentón dulce. Otra opción es elaborar empanadas utilizando “recortes” de pescado, que son más baratos que el filet entero, sumando cebolla de verdeo y huevo duro.

Asimismo, las cazuelas de legumbres con garbanzos, lentejas y vegetales de estación como calabaza, zapallito y zanahoria permiten resolver el almuerzo por una fracción del costo de una mariscada.