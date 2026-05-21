Pupina Plomer llega a San Juan con un unipersonal que mezcla historia, humor y política

La historiadora y divulgadora Florencia “Pupina” Plomer se presentará el próximo domingo 31 de mayo en San Juan con su espectáculo unipersonal “Depende: El pasado no es el problema”, una propuesta que combina análisis histórico, humor y reflexión política sobre la manera en que se construye la memoria colectiva.

La función será desde las 20 en Sala Z y forma parte de la gira nacional con la que la creadora recorre distintas provincias del país. Las entradas tienen un valor de $22.000 y pueden adquirirse en la boletería del teatro o de manera online en Passline.

La obra propone revisar críticamente una de las ideas más instaladas en el ámbito educativo: que la historia sirve para evitar repetir errores del pasado. A partir de esa premisa, Plomer plantea interrogantes sobre qué hechos son recordados, cuáles quedan relegados y quiénes definen las narraciones oficiales.

“Depende: El pasado no es el problema” se presenta como una experiencia escénica alejada del formato tradicional de conferencia o clase académica. El espectáculo busca generar preguntas en torno a las interpretaciones históricas y su influencia en el presente político y social.

La propuesta combina recursos teatrales con contenidos de investigación y divulgación histórica, un formato que convirtió a Pupina Plomer en una de las referentes más populares de la comunicación de temas históricos en redes sociales y escenarios culturales.

Desde la organización indicaron que las entradas pueden conseguirse en la boletería de Sala Z, de lunes a viernes de 9 a 13.