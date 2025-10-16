Cultura y Espectáculos > Este domingo
Cuatro ascensos en juego y 11 equipos sanjuaninos debutan en el Regional Amateur
POR REDACCIÓN
El Torneo Regional Amateur 2024-2025 ya está listo para su inicio. Este domingo se disputará la primera fecha del campeonato que reúne a 333 equipos de todo el país y que pondrá en juego cuatro ascensos al Federal A. Desde el Consejo Federal confirmaron la programación, y en San Juan, la acción se centrará en cinco canchas.
Un total de 11 equipos sanjuaninos serán los representantes locales que debutarán en el certamen.
Cabe destacar que Marquesado tendrá fecha libre en esta primera jornada. Todos los partidos están programados para jugarse el domingo.
Por la Zona 8, se jugará el clásico de Media Agua entre Atlético Sarmiento y General Belgrano. Este encuentro se disputará a partir de las 16:00.
En el mismo grupo, Paso de los Andes recibirá en Albardón a Arbol Verde de Jáchal. Este partido se jugará a las 16:45.
La acción continuará con los siguientes duelos programados para el domingo:
- Por la Zona 9, Unión de Villa Krause debutará ante Atenas de Pocito. Este encuentro está pautado para las 19:00.
- En la Zona 10, Peñaflor recibirá a Atlético Alianza en San Martín a partir de las 17:00.
- El cierre de la jornada en San Juan tendrá lugar en Puyuta, donde Desamparados enfrentará a Colón Junior. El partido final está programado para las 20:30.