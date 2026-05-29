La Justicia avanzó este jueves en la causa que tiene como imputado al juez del Tercer Juzgado de Faltas, Enrique Mattar, quien fue formalmente acusado por el delito de lesiones culposas leves tras el siniestro vial ocurrido el pasado 6 de mayo, cuando embistió a un motociclista luego de cruzar un semáforo en rojo y continuó su marcha sin detenerse a asistir a la víctima.

La audiencia de formalización de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) se desarrolló en la Sala 3 del sistema acusatorio y estuvo presidida por el juez de Garantías Matías Parrón. La acusación fue sostenida por el fiscal Roberto Ginsberg junto al ayudante fiscal Emiliano Pugliese, quienes expusieron los elementos reunidos hasta el momento en torno al hecho que tuvo como víctima a Pedro Segundo Palacio, de 38 años, quien no estuvo en la audiencia y no era obligación que asistiera.

El día que se produjo el siniestro vial en Rawson e Hipólito Irigoyen.

Durante la audiencia, el magistrado quedó formalmente imputado por el delito previsto en el artículo 94 del Código Penal Argentino. Además, el juez Parrón hizo lugar al pedido fiscal y otorgó un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la Investigación Penal Preparatoria, período durante el cual el Ministerio Público Fiscal buscará incorporar nuevas pruebas y profundizar las medidas investigativas.

Mattar asistió acompañado por su abogado defensor, Mario Padilla, y asumió el compromiso de no entorpecer el desarrollo de la investigación mientras avance el proceso judicial.

Según detalló la fiscalía, el episodio ocurrió cuando Pedro Segundo Palacio circuló en una motocicleta Appia de 150 centímetros cúbicos y fue impactado por un Volkswagen Up conducido por Mattar. La acusación sostuvo que el magistrado atravesó una intersección con el semáforo en rojo, colisionó al motociclista y continuó su recorrido sin detenerse.

La secuencia posterior también formó parte de la exposición fiscal. De acuerdo con la investigación, un testigo observó lo ocurrido, siguió al vehículo y alertó a efectivos policiales, quienes finalmente interceptaron al conductor. En ese contexto, Mattar habría manifestado que no advirtió haber participado en un siniestro vial y que tampoco percibió haber cruzado con la luz roja del semáforo.

Mientras la Policía trabajaba en el lugar del sineistro otro operativo se desarrollaba cerca del acceso sur donde interceptaron al juez.

Uno de los elementos incorporados a la causa fue una grabación obtenida por una cámara de seguridad de la zona. Según describieron los investigadores, las imágenes mostraron el momento en que los vehículos habilitados comenzaron a avanzar con luz verde y, segundos después, apareció el automóvil conducido por el magistrado atravesando la intersección de avenida Rawson e HIpólito Irigoyen.

La causa también expuso una situación particular vinculada a las posibles infracciones de tránsito derivadas del hecho. Fuentes judiciales indicaron que, hasta el momento, no existirían actas de infracción labradas contra Mattar por el episodio, debido a que no fue detenido en el lugar del siniestro. Esa circunstancia abrió interrogantes sobre la eventual intervención administrativa que podría haberse generado dentro del propio fuero de Faltas.

Mientras tanto, el proceso penal continuará durante los próximos cuatro meses. En ese lapso, las partes podrán producir pruebas y evaluar alternativas procesales previstas por la legislación vigente. Entre ellas figura la posibilidad de una conciliación entre imputado y víctima, mecanismo contemplado para determinados delitos culposos que, de concretarse y ser homologado judicialmente, podría extinguir la acción penal.

Por ahora, Enrique Mattar conserva su libertad y continúa desempeñando sus funciones mientras la investigación avanza y la Justicia determina las responsabilidades que pudieran surgir del siniestro ocurrido a principios de mayo.