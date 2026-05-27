Mientras continúa la intensa búsqueda de Agostina Vega, la adolescente de 14 años desaparecida en Córdoba, habló el abogado del único detenido en la causa y brindó la versión de su defendido sobre las últimas horas en las que la joven fue vista.

Activaron Alerta Sofía por la desaparición de la adolescente en Córdoba. (Gentileza)

El letrado Jorge Sánchez del Bianco, defensor de Claudio Barrelier, aseguró que su cliente “niega todo tipo de participación” en la desaparición de la menor y sostuvo que el contacto entre ambos fue breve. Según explicó, Agostina se habría comunicado con él para pedirle ayuda para pagar un remís porque se encontraba cerca de su domicilio.

De acuerdo a la declaración del detenido, la adolescente llegó en taxi al barrio Cofico el sábado por la noche y luego caminó junto a él algunas cuadras. El abogado afirmó que Agostina nunca ingresó a la vivienda allanada por la Justicia y que, posteriormente, “se subió a un auto y se fue”.

Además, Sánchez del Bianco sostuvo que la propia adolescente le habría dicho a Barrelier que iba a encontrarse “con un amigo”, dato que, según indicó, ya fue aportado a la fiscalía que investiga el caso.

La investigación, sin embargo, mantiene al hombre detenido mientras se analizan cámaras de seguridad, movimientos telefónicos y testimonios. El fiscal Raúl Garzón ya advirtió públicamente que sospecha de la participación de más personas en la desaparición de la adolescente.

En paralelo, familiares y vecinos realizaron marchas para exigir la aparición con vida de Agostina. La madre de la joven expresó su desesperación ante los medios y denunció que las primeras horas de búsqueda no tuvieron la prioridad necesaria.