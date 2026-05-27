Es una excelente noticia para lectores y creadores de contenidos escritos noveles que tengan gustos e intereses en el mundo del arte gráfico tradicional. Este año, el concurso San Juan Escribe agrega por primera vez, la categoría de Literatura Ilustrada, la cual permite presentar trabajos que combinan texto e imágenes, tales como historieta tradicional, novela gráfica, tira cómica, manga, libro álbum y relato ilustrado.

El concurso es abierto y gratuito y está dirigido a ciudadanos sanjuaninos o personas con domicilio real en San Juan. Se divide en dos grandes secciones según la edad: Escritores Mayores (de 18 años en adelante) y Escritores Menores (de 10 a 17 años inclusive).

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 14 de agosto de 2026 a las 12:00 hs. para realizar las inscripciones y postulaciones. Las obras que se presenten fuera de esa fecha límite quedarán excluidas. En cuanto a la temática a trabajar, el reglamento indica que los participantes pueden aportar cualquier tópico de manera libre.

Apuesta a la producción gráfica

DIARIO HUARPE mantuvo una charla con Sandra Luna, directora del Fondo Editorial de la Cámara de Diputados y fundamentó la puesta en marcha de esta nueva categoría para el certamen literario, que según sostiene, es inédito en el país teniendo en cuenta que se promueve desde una institución como el Poder Legislativo Provincial.

“Esto permitirá estimular la participación de muchos jóvenes y de escuelas de la provincia. En anteriores convocatorias nos dimos cuenta de esta necesidad existente en muchos jóvenes que buscaban participar en el concurso, pero no encontraban la categoría adecuada para presentar sus historietas o mangas”, contó la funcionaria y agregó que “creamos esta categoría específica ante tantas consultas que teníamos en las escuelas. Se empezó a percibir una demanda existente pero no tenían espacio para expresar este género”.

Además, la idea le entusiasmó al propio dibujante mendocino Chanti, quien conoció el proyecto en la reciente edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Ante ello, decidió sumarse a ser jurado para el concurso en la nueva categoría.

“Chanti estará viniendo pronto a visitarnos, además de se jurado, a ofrecer talleres de narrativa, historieta y comic”, dijo Sandra Luna.

Lo interesante también, son los premios. Para los que estén en las categorías de mayores, tendrán la posibilidad de ganar importantes recompensas en efectivo, además de la publicación impresa de las obras distinguidas. Mientras que, para quienes sean menores de edad, obtendrán tablets en lugar de dinero, el libro impreso y la réplica digital y también, los pasajes para viajar a la próxima edición de la Feria del Libro.

Además de Chanti, entre los miembros del jurado habrá representación de la Universidad Nacional de San Juan y del propio Fondo Editorial.

Inscripción

De acuerdo a la edad pueden participar Mayores: Cuento, Novela, Poesía y Literatura Ilustrada. Menores: “Revelación Juvenil Individual” (para producciones individuales en Novela, Cuento, Poesía o Literatura Ilustrada) y “Revelación Escolar” (para producciones colectivas coordinadas por docentes en las escuelas).

La entrega se realiza exclusivamente en formato físico y presencial, por lo que no se reciben propuestas por correo electrónico ni postal. Cada participante debe presentar obligatoriamente 2 (dos) sobres papel madera cerrados (uno con la obra impresa y digital, y otro con la documentación personal).

Las postulaciones pueden ser depositadas en las urnas habilitadas en la Cámara de Diputados de San Juan (de lunes a viernes de 7:30 a 19:00 hs) o en las oficinas municipales de Cultura de los diferentes departamentos de la provincia (de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 hs.). Para Escritores Mayores: El 1º Premio de cada categoría es de $700.000, y el 2º Premio es de $400.000. Para Escritores Menores: Tanto los ganadores individuales como las instituciones escolares galardonadas recibirán tablets.

Los ganadores de ambas secciones obtendrán la edición y publicación impresa y digital de su obra por parte del Fondo Editorial de la Cámara de Diputados. Todos los participantes del concurso recibirán un diploma de participación.

Para más información contactar al Fondo Editorial de la Cámara de Diputados de San Juan enviando un correo a [email protected], llamando al (0264) 4211750 (interno 111) o enviando un mensaje de WhatsApp al (264) 4844525. También podés informarte a través de su Instagram en @fondo.editorialsj o en la página web oficial de la Cámara de Diputados donde pueden accederse a las bases del concurso y los formularios digitales.