La muerte de Ana Lía Corte, la mujer de 52 años que era intensamente buscada en San Carlos de Bariloche, comenzó a esclarecerse luego de conocerse los resultados preliminares de la autopsia realizada por el Cuerpo Médico Forense. El estudio determinó que falleció por un paro cardíaco no traumático y descartó, en principio, signos de un crimen.

El caso había generado fuerte conmoción debido al estado en el que fueron hallados los restos de la mujer en una zona de barrancos de La Barda, al sur de la ciudad. Sin embargo, los especialistas indicaron que el desmembramiento del cuerpo no correspondía a una agresión humana, sino al ataque de animales presentes en el área donde permanecieron los restos durante varios días.

Ana Lía Corte había desaparecido el 8 de mayo. Ese mismo día, su familia realizó la denuncia y comenzó un operativo de búsqueda que se extendió durante casi 20 días. Una de las pocas pistas firmes surgió de una cámara de seguridad de un colectivo de la línea 51, que la registró a las 11:18 cuando se dirigía hacia el centro de Bariloche.

Según reconstruyeron las fiscales Betiana Cendón y Sofía Ocampo, la mujer subió al colectivo sobre avenida Pioneros y descendió en la última parada, cerca de los galpones de la empresa Tres de Mayo. Desde ese momento no se habían vuelto a tener noticias sobre su paradero hasta el hallazgo de los restos humanos en el barrio Arrayanes.

La investigación también reveló que Ana Lía atravesaba un tratamiento psiquiátrico desde 2019 y que ya había tenido episodios similares de desaparición. En 2021 se ausentó de su vivienda durante varias horas y fue encontrada con hipotermia en una playa de la ciudad.

Tras confirmarse la identidad del cuerpo, Milton Marques, esposo de la víctima y padre de su hijo de 12 años, compartió un emotivo mensaje de despedida y agradeció el acompañamiento recibido durante la búsqueda. El cuerpo ya fue entregado a la familia.