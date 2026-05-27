Miriam Quiroga, exsecretaria privada de Néstor Kirchner, presentó un certificado médico ante el Tribunal Oral Federal N°7 para evitar declarar en el juicio oral de la llamada “causa Cuadernos”, donde es considerada una testigo clave para la acusación.

Según trascendió, la constancia médica sostiene que Quiroga atraviesa un cuadro de hipertensión arterial severa y un fuerte estado de estrés, asociado además a complicaciones cardiológicas. El documento fue firmado por un profesional de Río Gallegos y ahora deberá ser evaluado por los jueces del TOF 7, quienes definirán si aceptan la justificación o si ordenan nuevas medidas para garantizar su declaración.

La situación se produce luego de varias semanas en las que la Justicia no lograba localizar a la exfuncionaria. Finalmente, tras tareas de búsqueda reservadas junto a la Policía Federal, se determinó que se encontraba en una localidad del interior de Córdoba.

De acuerdo con fuentes judiciales citadas por medios nacionales, tanto Quiroga como su entorno familiar manifestaron preocupación por el clima que rodea las audiencias del juicio. Incluso denunciaron supuestas situaciones de presión y hostigamiento por parte de abogados defensores de algunos imputados.

El testimonio de Quiroga es considerado uno de los más relevantes dentro de la investigación. Durante la etapa de instrucción declaró ante el fiscal Carlos Stornelli y aseguró haber visto movimientos de bolsos con dinero en la Casa Rosada durante los gobiernos kirchneristas. También vinculó esos traslados al exsecretario presidencial Daniel Muñoz.

La causa Cuadernos investiga un presunto sistema de recaudación ilegal de sobornos durante los gobiernos kirchneristas, basado inicialmente en las anotaciones realizadas por Oscar Centeno, exchofer de Roberto Baratta. Entre los principales acusados aparece la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, junto a exfuncionarios y empresarios contratistas del Estado.