Cuba confirmó charlas con Trump tras meses sin combustible

Ante una realidad que el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, describió como “insostenible” y de un “inconmensurable” impacto, el gobierno de la isla ha oficializado el inicio de un proceso de acercamiento con Washington.

Según el mandatario, la urgencia responde a que en la nación caribeña “hace más de tres meses que no entra ningún barco de combustible”, situación que ha llevado al país al límite de su resistencia económica con apagones eléctricos constantes.

Este escenario se agravó luego de que la administración de Donald Trump redoblara el bloqueo tras la operación de enero para secuestrar a Nicolás Maduro en Venezuela. Al respecto, el mandatario estadounidense había vaticinado que Cuba iba a “caer muy pronto” y especuló sobre el futuro del régimen señalando que “puede que sea una toma de control amistosa, o puede que no”.

Díaz-Canel reveló que el gobierno isleño ha “sostenido conversaciones con representantes del Gobierno de Estados Unidos orientadas a buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias entre ambos Gobiernos”.

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Explicó que el objetivo inicial es, “en primera instancia, identificar los problemas que necesitan solución y las posibles soluciones que puedan tener”, reconociendo que los acuerdos están todavía “alejados”.

El líder cubano subrayó que “se trata de un tema que se desarrolla como parte de un proceso muy sensible que se conduce con seriedad y responsabilidad porque afecta los vínculos bilaterales entre las dos naciones y demanda enormes y arduos esfuerzos para encontrar solución y crear espacios de entendimiento que nos permitan avanzar y alejarnos de la confrontación”.

El diálogo busca “determinar la disposición de ambas partes de concretar acciones en beneficio de los pueblos de ambos países” e “identificar áreas de cooperación para enfrentar las amenazas y garantizar la paz y seguridad de ambas naciones” y también “de la región de América Latina y el Caribe”.

Finalmente, Díaz-Canel enfatizó que en estos “intercambios” existe “la voluntad” de avanzar siempre que se realicen “sobre bases de igualdad y respeto a los sistemas políticos de ambos Estados, a la soberanía y la autodeterminación de nuestros gobiernos”.