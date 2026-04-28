Virginia Demo de Gran Hermano adelgazó 13 kilos y reveló su rutina

Virginia Demo atraviesa un presente de plenitud después de su paso por el programa que conduce Alberto Cormillot. La comediante, que recibió el alta hace menos de dos semanas, decidió compartir sus sensaciones con sus seguidores mientras posaba con alegría en sus redes sociales. "Escúchame una cosa. Miren… Con esto les quiero decir que se puede", expresó entusiasmada al mostrar su nueva figura tras tres meses de esfuerzo.

A sus 57 años, la ex participante de Gran Hermano reflexionó sobre los obstáculos biológicos que logró superar durante el proceso. "Tengo 57 años, ya tuve la menopausia; entiendo que mis hormonas se empezaron a acomodar. Nunca pensé que iba a volver a este peso, un peso que no tenía hacía un montón", confesó emocionada sobre su estado actual. Virginia ingresó al ciclo televisivo con un peso de 89,9 kilos y, gracias a su constancia, logró bajar más de 13 kilos para recibir el alta médica con 76,6 kilos.

Esta transformación no fue solamente estética, sino que implicó una mejora fundamental en su bienestar interno. "Yo tenía el hígado un poquito graso. Eso ya se fue. Así que nada, feliz", reveló sobre el cambio en su cuadro de salud. La humorista admitió con total sinceridad que al principio del tratamiento tenía dudas sobre los alcances que tendría en su vida cotidiana. "La verdad es que cuando entré al programa no creía que iba a tener estos resultados, no creía que me iba a cambiar tanto la cabeza, no creía que me iba a hacer habitué de lo que hay que comer, cómo, las porciones, cuándo… Y la verdad es que estoy muy feliz", aseguró.

Para sostener estos logros en el tiempo, la artista continúa aplicando cada una de las lecciones aprendidas durante la convivencia en el programa. "Por supuesto, sigo con todo lo que aprendí en Cuestión de Peso. Sigo haciendo gimnasia en mi casa, ya les voy a mostrar", adelantó a su comunidad virtual. Como consejo final para quienes buscan iniciar un camino similar, ella enfatizó que "todo lo que se dice ahí es cierto. Lo fundamental es cambiar la cabeza y quererte". Su dedicación fue celebrada por Estefanía Pasquini, quien resaltó que estos resultados son mérito puro de Virginia por haber aprovechado cada herramienta brindada por los profesionales.