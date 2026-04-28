El semillero del pádel sanjuanino sigue dando que hablar y esta vez lo hace con una presencia multitudinaria. La Liga Argentina de Pádel de menores disputará su tercera fecha de la temporada 2026 en Luján de Cuyo, Mendoza, y nuestra provincia estará representada por dieciséis jugadores, marcando el número más alto de inscriptos locales en lo que va del presente calendario nacional.

El torneo, que contará con la participación de 215 parejas de todo el país, tendrá como sedes principales a las instalaciones de Indoor Mendoza y Arena Pádel. Tras el exitoso paso por Catamarca y San Francisco (Córdoba), los jugadores de San Juan llegan con la ilusión de seguir escalando en el ranking nacional.

Los número uno y los favoritos

La atención estará puesta en Yaser Naím Deche (Rawson) y Francisco Ormeño Giménez (Rivadavia). La dupla viene de consagrarse campeona en las dos primeras fechas en la categoría Sub 14 B, rendimiento que los posiciona como los N°1 del país. Su debut será este viernes a las 18:45 en la cancha central del Indoor Mendoza.

En la misma categoría, también habrá presencia con las duplas de Benjamín Peze y Giuliano Gordillo junto a Homero Castro Boglione, quienes buscan ratificar el crecimiento del pádel departamental.

Presencia femenina y categorías formativas

Las chicas también tendrán protagonismo sanjuanino. Oriana Zamira Giménez Carrión competirá en Sub 16 A Damas junto a su compañera pampeana, mientras que Julieta Gómez Dalmónego (Media Agua) representará a la provincia en Sub 14 A en la sede de Arena Pádel.

En las categorías más pequeñas, el Sub 12 masculino contará con una nutrida delegación integrada por Amir Giménez (Albardón), Catriel Alameda, Pedro Sosa, Felipe Peze (Chimbas) y Noam Gordillo (Rawson), demostrando que el recambio generacional está asegurado en diversos departamentos.

El desafío en Sub 16

Finalmente, en la categoría Sub 16, San Juan presenta a Jorge Castro Ribes (Valle Fértil) en dupla con un compañero riojano, y a la pareja íntegramente sanjuanina de Juan Cruz Chiffel y Uriel Alameda (ambos de Rivadavia), quienes abrirán su participación el viernes por la mañana.

Con este récord de participantes, San Juan reafirma su posición como una de las plazas con mayor crecimiento en el pádel juvenil, apostando a la regularidad de sus deportistas en un circuito que premia el rendimiento a lo largo de sus nueve fechas anuales.