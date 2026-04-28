El canciller de Alemania, Friedrich Merz, afirmó que Estados Unidos está siendo “humillado” por Irán en el marco del conflicto en Medio Oriente, en una de las críticas más duras de un aliado europeo hacia la estrategia de Washington.

Según el funcionario, la situación refleja la falta de un plan claro por parte del gobierno estadounidense, que habría ingresado al conflicto sin una estrategia definida ni una salida concreta.

Merz apuntó especialmente contra la manera en que Irán maneja las negociaciones, destacando que Teherán logró imponer condiciones y evitar avances diplomáticos, lo que deja a Estados Unidos en una posición debilitada en el escenario internacional.

Además, cuestionó que Washington no haya consultado previamente a sus aliados europeos antes de lanzar la ofensiva junto a Israel, lo que profundizó tensiones dentro del bloque occidental.

El canciller también comparó la situación con conflictos pasados como Irak y Afganistán, donde, según su visión, Estados Unidos cometió errores similares en la planificación y ejecución de la estrategia militar.

En paralelo, advirtió que la guerra ya tiene consecuencias económicas para Europa, especialmente por el impacto en el suministro energético y el comercio internacional, en un contexto de alta sensibilidad global.

Las declaraciones reflejan un creciente malestar dentro de Europa por el manejo del conflicto y evidencian una fractura en la relación con Estados Unidos, en un escenario geopolítico cada vez más complejo e incierto.