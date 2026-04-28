Ed Sheeran regresa a la Argentina: precios y cuándo saldrán las entradas

Después de siete años de ausencia, la espera de los fanáticos terminó porque Ed Sheeran confirmó su regreso a Buenos Aires. El Estadio Tomás Adolfo Ducó, perteneciente al club Huracán, será el escenario donde el artista británico se presente el próximo 29 de noviembre. Este encuentro se da en el marco de su LOOP Tour, una gira internacional que promete una experiencia visual y musical totalmente renovada para todos los asistentes.

La noticia llegó con un anuncio adicional que generó gran repercusión, ya que el espectáculo tendrá la participación especial de FINNEAS. El reconocido músico y productor, famoso por su trabajo con Billie Eilish, llegará por primera vez a la Argentina bajo este formato para acompañar al colorado en una noche que apunta a ser histórica.

El repertorio del concierto incluirá las canciones de su álbum más reciente titulado Play, lanzado en 2025, junto con los grandes éxitos que lo posicionaron en la cima de la industria. Este nuevo trabajo discográfico se destaca por explorar sonidos globales fusionando influencias de la música de India y Persia con sus raíces de folk irlandés. Tras su estreno, el disco alcanzó el primer puesto en los ránkings de Reino Unido, Alemania, Australia y Nueva Zelanda. Además, existe una versión extendida denominada Play The Remixes EP que cuenta con colaboraciones de artistas como Arijit Singh y Karan Aujla.

Para quienes deseen asistir, las entradas se podrán adquirir únicamente por el sitio Livepass. La preventa exclusiva para clientes del banco BBVA se habilitará el 4 de mayo al mediodía con el beneficio de seis cuotas sin interés. Al día siguiente, el 5 de mayo a las 12 horas, se abrirá la venta para el público general manteniendo las facilidades de pago para los usuarios de dicha entidad.

Esta visita a Buenos Aires forma parte de un extenso recorrido por Sudamérica y Centroamérica. El tour contempla paradas en Santo Domingo, San Juan, Bogotá, Lima y Quito. También pasará por Ciudad de Guatemala, San José, Santiago de Chile, Asunción y San Pablo, consolidando una de las giras más ambiciosas del año 2026.