Flor Vigna: "Estaba con una depresión muy grande, sin ganas de vivir"

Flor Vigna logró una victoria contundente frente a Alana Flores durante el evento de boxeo Supernova Génesis 2026. Al recibir el trofeo, la artista abrió su corazón ante el público y sorprendió a todos con un relato muy sincero sobre su bienestar psicológico. Yo estaba en una depresión muy grande y aunque siempre voy a estar agradecida con mi país, México me abrazó en un momento en el que no tenía ganas de vivir, reveló la joven con visible emoción.

En medio de las lágrimas, Flor detalló la gravedad de su cuadro y el fracaso inicial de los tratamientos médicos convencionales. Tuve una depresión muy grande, no tenía ganas de vivir. Estaba tomando antidepresivos que no funcionaban, admitió sobre aquel periodo oscuro que le tocó atravesar.

A pesar de que en sus redes sociales solía compartir videos donde se mostraba angustiada, nunca antes había profundizado tanto en la magnitud de su padecimiento. Según su propio testimonio, la disciplina física y el entrenamiento fueron los pilares fundamentales para su recuperación. Estaba tomando antidepresivos y no funcionaban pero el boxeo me salvo la vida. El deporte es mejor que cualquier antidepresivo. Quiero que sepan que dudé mucho de mi, pero con trabajo, llegué hasta acá, explicó conmovida ante los presentes.

Mientras tanto, en las plataformas digitales surgieron diversas conjeturas sobre el origen de su tristeza, vinculándola tanto a su ruptura con Luciano Castro como a su relación previa con Lauta.

Este último fue consultado sobre la situación y, aunque se lo notó incómodo, decidió hablar brevemente sobre el vínculo que mantienen en la actualidad. La verdad es que deberían preguntarle a ella. Lo único que puedo decir es que, cuando nos separamos, seguimos en contacto porque nos llevamos muy bien. Como cualquiera, atravesamos un duelo por la relación, pero nada más que eso, señaló su ex pareja. Además, el joven aseguró que durante el tiempo que compartieron no percibió señales que le generaran una preocupación mayor.